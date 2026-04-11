羮伊停火談判 | 伊朗：如無協議且戰火重燃 將對美以中東利益發動毀滅性打擊

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）報道，伊朗方面在與美國談判前表示，如果未能達成伊朗和抵抗力量都能接受的協議，且戰火重新燃起，伊朗將對以色列和美國在中東地區的利益發動「毀滅性打擊」。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部亦發聲明警告，伊朗將繼續掌握對霍爾木茲海峽的控制權，如果敵方持續對黎巴嫩真主黨及黎巴嫩人民發動襲擊，伊朗將予以有力回應。

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警告將有力回應黎巴嫩遭襲擊

聲明指出，鑑於美國和以色列方面屢次違背承諾，伊朗武裝力量始終將「指頭放在扳機上」。

較早前，由伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫、外長阿拉格齊等高級官員組成的伊朗談判代表團，抵達巴首都伊斯蘭堡參加美伊談判。

據伊朗法爾斯通訊社周六（11日）凌晨報道，由卡利巴夫率領的伊朗代表團將於當天上午在伊斯蘭堡會見巴基斯坦總理夏巴茲。如果美方接受伊方提出的先決條件，當天下午雙方將在塞雷納酒店啟動談判。伊朗強調，如果未能達成令伊朗以及「抵抗之弧」滿意的協議，衝突將重新爆發。

斥美方曾背信棄義

伊朗代表團成員涵蓋政治、安全、經濟等多領域的高級官員，包括外長阿拉格齊、防務委員會秘書艾哈邁迪安、中央銀行行長赫馬提等。

巴基斯坦官方確認美伊談判將於周六在伊斯蘭堡塞雷納酒店舉行，伊朗代表團已入住這家酒店。

伊朗代表團團長卡利巴夫表示，伊朗對與美國進行談判懷有誠意，但並不信任美方，因為雙方此前談判「總是以失敗和背信棄義告終」，美方曾在談判期間向伊方發起攻擊，多次犯下戰爭罪行；如果美方試圖利用此次談判作秀，伊朗已做好捍衛自身權利的準備。

萬斯警告德黑蘭別耍花招

卡利巴夫強調，在接下來的談判中，如果美方真心願意達成協議並尊重伊朗人民的權利，「他們也會看到我們準備達成協議的意願」。

率領美方代表團的美國副總統萬斯則表示，他期盼與伊朗的會談有建設性，但同時警告德黑蘭「別對美國耍花招」。