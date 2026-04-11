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星網約車椅背貼「華人請講華語」惹議

即時國際
更新時間：09:23 2026-04-11 HKT
發佈時間：09:23 2026-04-11 HKT

新加坡31歲的營銷員沈孅與丈夫乘坐Grab網約車時，發現司機座椅背貼着標語「華人請講華語，我不對華人說英語，抱歉！」沈孅上車主動向司機打招呼卻未獲回應，更在車上用英語與丈夫交談時，司機故意調高車上電台音量，讓她非常氣憤。沈孅之後將其經歷拍片上載TikTok，引起廣泛關注。

《聯合早報》報道，沈女士本身是華泰混血兒，丈夫是土生華人，卻自小以英語及廣東話溝通，不懂中文。她丈夫明白標語意思後反問「那我到底算不算華人？」令她不知如何回答。沈女士已向Grab反應此事，Grab表示暫停涉事司機接單，要求移除標語並接受輔導。許多網友不滿司機行為，也有部分網友認為司機僅是表達個人立場，華人本來就該會說華語。

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