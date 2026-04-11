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伊朗局勢︱昔日盟友反伊戰 特朗普形容「瘋子」

即時國際
更新時間：09:15 2026-04-11 HKT
發佈時間：09:15 2026-04-11 HKT

特朗普周四抨擊多名保守派評論員。據悉這些人近日都曾批評他對伊朗發動戰爭，特朗普則將這些昔日盟友斥為博取關注的「瘋子」。特朗普在一篇社交網帖文中寫道：「他們是蠢人，他們自己知道，其他所有人也都知道！」「他們是瘋子、麻煩製造者，為了獲得一些免費廉價宣傳，甚麼話都說得出口。」

特朗普點名批評的對象包括霍士新聞前節目主持卡爾森與凱利，兩人現已轉為獨立播客主持；此外還有播客主持兼知名陰謀論者的歐文斯與瓊斯。

上述4人均因伊朗戰爭痛批特朗普，指責他背離反戰競選承諾，並在某程度上屈服以色列壓力而發動戰事。

有分析稱這些批評凸顯美國保守派內部對於伊朗戰爭看法分歧，對總統所屬的共和黨而言，這可能在11月中期選舉前構成重大政治風險。

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