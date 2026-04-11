美伊停火談判｜伊朗代表團已抵伊斯蘭堡 巴國全城戒備闢空中走廊保護

美伊兩國同意停火兩周後，定於周六（11日）於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開正式談判，由伊朗議會議長卡利巴夫率領的伊朗代表團已率先抵達。為確保這場世紀會談順利舉行，東道主巴基斯坦空軍傾巢而出，為伊朗代表團開闢一條長達三小時航程的「空中安全走廊」，更被專家譽為「鋼鐵護航」。然而，談判前夕再添變數，伊朗方面強硬表態，要求美方必須先制止以色列對黎巴嫩的攻擊，並解凍資產，否則談判前景難料。

戰機全程護航 伊斯蘭堡空域密不透風

據《今日印度報》報道，鑑於伊朗空軍在早前的衝突中受創，巴基斯坦空軍（PAF）此次出動多款主力軍機提供「鋼鐵護航」。飛航追蹤數據顯示，巴基斯坦的JF-17「梟龍」及F-16戰機已出現在伊朗南部阿巴斯港附近，準備全程護送伊朗代表團專機飛往伊斯蘭堡。

為了這場涉及地緣政治命脈的會談，巴方部署極其嚴密。除了戰機直接護航外，還派出伊留申-78空中加油機及預警機，在波斯灣至巴國上空撐起防護網。護航範圍甚至延伸至阿聯酋及沙特阿拉伯附近空域。此外，伊斯蘭堡已進入「全城戒備」，通往「紅區」的要道悉數封鎖，政府更特許昨日及今日放假兩天，以便全面升級保安措施。

頂級酒店變身談判堡壘 美伊代表團入住

美伊代表團預計會下榻並於塞雷納酒店（Serena Hotel）進行會談。該酒店地理位置極其敏感，緊鄰巴基斯坦外交部及各國使館區。當局自8日起已全面徵用酒店，要求所有住客遷出，務求將酒店打造成滴水不漏的談判堡壘。

美方代表團由副總統萬斯（JD Vance）率領，他在出發前已放話警告德黑蘭切勿玩弄花招。雖然特朗普對協議表示「樂觀」，但強調保障霍爾木茲海峽通航及解決核問題是美方的首要條件。

黎巴嫩成談判障礙 伊朗促美履行承諾

雖然軍事保障已就緒，但外交博弈依然火藥味濃厚。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）明確表示，美國必須履行將黎巴嫩納入停火協議的承諾。伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）亦公開叫價，要求美方在開始談判前，必須叫停以色列對黎巴嫩的軍事行動，並解凍遭扣押的伊朗資產。

由於美、以兩國此前曾表態黎巴嫩戰線屬「另一場衝突」，不包含在兩周停火範圍內，這一分歧已成為伊斯蘭堡談判的最大暗湧。在「鋼鐵護航」將代表團安全送抵後，雙方能否在談判桌上彌合這道巨大的鴻溝，將決定中東戰火是就此熄滅，還是只是更大風暴前的短暫平靜。