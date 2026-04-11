伊朗局勢｜特朗普稱會談將在24小時內明朗 伊朗：須先停止襲擊黎巴嫩｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美伊和談前夕巴基斯坦逾萬警戒備 特朗普警告勿向霍峽船隻徵收通行費）

行動代號「史詩怒火」

4月11日最新消息：

過去24小時僅4艘船獲准通過霍峽

01：11

伊朗官媒伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）在其社交平台長號報道指，過去24小時，只有4艘船通過霍爾木茲海峽，包括一艘伊朗油輪和一艘俄羅斯油輪。

00：58

黎巴嫩國家安全總局周五（10日）表示，以色列當天空襲黎南部城市納巴提耶政府大樓，造成13名安全人員死亡。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明譴責以方襲擊，呼籲國際社會採取行動，制止以色列的襲擊行爲。

00：13

伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。

伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊，以及解凍伊朗的資產。

00：02

特朗普：與伊朗的會談將在24小時內明朗

美國總統特朗普10日接受《紐約郵報》採訪表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗；若和平談判失敗，美國軍艦正在補充「最好的彈藥」，以恢復對伊朗的打擊。