雙屍命案｜大阪母女家中遇害 兩人各中逾十刀身亡

日本大阪府和泉市發生駭人雙屍命案。一對母女被發現倒斃於家中，兩人身上均有超過十處刀傷，警方正循他殺方向展開調查，追緝兇徒。

女兒無故缺勤揭發慘案

案發於和泉市鶴山台一處住宅大廈。據當地傳媒報道，41歲的死者村上裕加因無故缺勤且無法聯繫，其親屬於本月8日中午登門探訪，開門後赫然發現她與76歲的母親村上和子倒臥在客廳血泊中，已無生命跡象，隨即報警。

相關新聞：池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令

傷勢集中頭頸疑曾作抵抗

警方調查發現，兩名死者頭部、頸部及背部均有多處刺傷及割傷，每人身上傷口超過十處，部分傷勢相信是抵抗時造成，可見兇徒手法極為兇殘。警方初步推斷死亡時間約為8日凌晨，惟現場並未尋獲兇刀，相信是兇徒犯案後帶走。

據悉，任職社會福祉士的女死者村上裕加，工作認真，深受同事及服務對象信賴。其任職醫院主管對其遭遇表示震驚。有鄰居亦指，母女二人平日為人開朗，對案件感到難以置信。警方正全力調查，追緝兇徒歸案。

