中國男闖日本皇居被捕 疑趁繁忙時間混入

日本一名自衛隊員上月24日侵入位於東京的中國大使館被捕，引發中方嚴正抗議。沒想到10日傳出一名中國籍男子未經許可闖入日皇德仁居住的東京皇居，該名男子在早上繁忙時間，疑趁亂跟隨職員人潮，未經檢查便成功從正門闖入，震驚日本朝野。皇宮警察已將該名男子拘捕，正就其動機及闖入細節展開調查。

繁忙時間人潮作掩護

事發於當地時間今天早上約8時，正值政府部門及皇居職員的上班繁忙時間。據日本傳媒引述消息人士指，該名中國籍男子利用此時段人流眾多的機會，混入經由大手門進入皇居的職員隊伍中。由於當時人潮擁擠，門外守衛的警官疑未能逐一核實所有人的身份，令該男子得以乘虛而入，突破被視為固若金湯的第一道防線。

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大手門是皇居東御苑的主要出入口，平日有皇宮警察嚴密把守，訪客及職員均須接受身分確認。此次事件揭示，在特定繁忙時間，保安流程可能存在被人利用的漏洞。

皇宮警察拘捕調查動機

事件發生後，皇宮警察隨即採取行動，在皇居範圍內將該名男子控制並拘捕。目前，警方正對其進行嚴格審問，以釐清其闖入動機，以及是否預先掌握皇居的保安部署與作息時間，從而策劃行動。

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這宗闖入事件，發生在極度敏感的時機。就在上月24日，一名日本陸上自衛隊隊員亦曾試圖持刀翻越中國駐東京大使館的圍牆，遭現場警衛制服，事件觸發中國外交部提出「強烈抗議」。如今相隔不足一個月，便發生中國公民闖入日本皇室心臟地帶的事件，令外界憂慮會否引發兩國外交風波，加劇雙方本已緊張的關係。

國家心臟保安受質疑

位於東京千代田區核心地帶的皇居，不僅是日皇德仁與家人的住所，更是日本的國家象徵。其保安級別向來被認為是全國最高，此次竟能被人輕易闖入，無疑對負責守衛的皇宮警察乃至整個日本的保安系統，造成沉重打擊。

事件已引起日本國內及國際社會高度關注，輿論普遍質疑皇居的保安措施是否足夠，以及在面對潛在威脅時的應變能力。當局目前正全力調查，以堵塞保安漏洞，並評估事件對國家安全構成的影響，避免同類事件再次發生。