美伊停火 | 以色列解除緊急狀態 內塔尼亞胡涉貪案周日恢復審訊

以色列總理內塔尼亞胡涉貪案的審訊將於周日（12日）恢復。自美國及以色列2月28日向伊朗展開軍事行動，伊朗報復以來，以色列實施緊急狀態，直至周三解除，法院指司法系統恢復正常，相關審訊可恢復。這也似乎解釋了為何內塔尼亞胡要維持開戰狀態。

內塔尼亞胡是首名被起訴的在任以色列總理，涉及受賄、欺詐及背信罪，案件2020年起審理，但因他公務繁忙而多次延宕。他否認指控，認為是政治審訊。

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內塔尼亞胡是首名被起訴的在任以色列總理。路透社

以色列反政府示威者上周六在特拉維夫集會，高喊反內塔尼亞胡口號。法新社

被控受賄、欺詐及背信罪

美伊停火在美東時間周二晚達成，卻被以色列猛烈轟炸黎巴嫩弄得搖搖欲墜。以色列解除因對伊朗戰爭而實施的緊急狀態數小時後，以色列法院發言人表示，內塔尼亞胡延宕已久的貪腐案將於周日起恢復審理，屆時將有辯方證人作證。

隨著美伊同意停火，以色列當地自周三（8日）凌晨3時起未再傳出伊朗導彈襲擊，原先導致學校與職場關閉的緊急狀態已於8日晚間解除。

官司纏身 右翼聯合政府恐輸大選

然而，以色列隨後針對境內有伊朗支持的真主黨勢力而對黎巴嫩發動廣泛攻擊，已使美伊停火面臨威脅。

內塔尼亞胡涉貪官司纏身，加上2023年10月哈馬斯跨境襲擊以色列，重創他的聲望。以色列將於今年10月舉行大選，而由內塔尼亞胡領導的右翼聯合政府恐將輸掉大選。

內塔尼亞胡被控曾與以色列新聞媒體談判有利的媒體報道，他另涉接受億萬富翁超過26萬美元的奢侈禮物，以換取給予對方政治利益。另一項貪腐指控先前已被駁回。