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伊朗局勢 | 特朗普轟霍爾木茲海峽管理差 警告伊朗勿收通行費

即時國際
更新時間：08:31 2026-04-10 HKT
發佈時間：08:31 2026-04-10 HKT

美國總統總統特朗普周四（9日）在其社交平台Truth Social連發3則貼文，炮轟伊朗在允許石油經霍爾木茲海峽運出方面「表現非常差」，同時警告德黑蘭不得收取通行費，並強調自己沒有在伊朗問題上過早宣布勝利。

特朗普在第一篇貼文提到，有報道指出伊朗正向通過霍爾木茲海峽的油輪收取費用，他們最好沒這麼做。他警告說：「如果有的話，他們現在最好立刻停手！」幾分鐘後，他在另一則訊息中補充說：「很快，你就會看到石油開始流動，無論有沒有伊朗的幫助！」

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特朗普強調，強調自己沒有在伊朗問題上過早宣布勝利。路透社
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霍爾木茲海峽的現狀是威脅美伊脆弱停火的關鍵衝突點之一。路透社
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全球約20%的石油與液化天然氣經過霍爾木茲海峽。路透社
全球約20%的石油與液化天然氣經過霍爾木茲海峽。路透社

他又在第二篇貼文中指出，《華爾街日報》擁有世界上最糟糕、最不準確的「編輯委員會」之一，竟聲稱他「在伊朗問題上過早宣布勝利」。

強調沒有過早宣布勝利

特朗普強調：「事實上，這就是一場勝利，而且一點也不『過早』！因為我，伊朗永遠不會擁有核武，而且不論伊朗是否幫忙，很快就會看到石油開始流動，對我來說都一樣。」

他還抨擊《華爾街日報》「一如既往，終將為自己的話付出代價。他們總是很快批評，但從不承認自己錯了，而他們大多數時間都是錯的！」

在第3篇貼文中，特朗普指出：「伊朗在允許石油通過霍爾木茲海峽這件事上做得非常差，有人甚至會說是不光彩的，這與我們達成的協議完全不符！」

特朗普：應由美收通行費

從特朗普貼文來看，美國可能反對任何由伊朗利用對該海峽的影響力來收取通行費的安排。伊朗先前曾暗示，這些費用可用於戰後重建。

特朗普本周曾告訴記者他有個「構想」，即由美國來收取這些通行費。他說：「我寧願這麼做，也不願讓他們收。我們為什麼不收？我們是贏家，我們贏了，明白嗎？」

霍爾木茲海峽的現狀是威脅美伊脆弱停火的關鍵衝突點之一，而雙方即將於本周末在巴基斯坦舉行會談。全球約20%的石油與液化天然氣經過此海峽。

伊朗最高領袖：霍峽管理進入新階段

伊朗最高領袖穆傑塔巴較早前發表書面講話表示，霍爾木茲海峽的管理將進入新階段。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令部也在社交媒體發文表示，臨時停火2天以來，敵我雙方都認識到，霍爾木茲海峽的管控已進入一個新階段。

特朗普本周二（7日）在Truth Social發文表示，他已同意暫停對伊朗的轟炸和襲擊兩周，前提是伊朗同意「全面、立即且安全地」開放霍爾木茲海峽。

根據海上追蹤數據，自伊朗戰爭停火生效以來，僅有10艘船隻通過霍爾木茲海峽。

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