俄烏戰爭｜普京宣布東正教復活節停火32小時　澤連斯基同意　

持續超過四年的俄烏戰事將出現短暫停火。克里姆林宮當地時間周四（9日）晚發表聲明，總統普京宣布在東正教復活節期間實施停火，並期望烏方跟隨。烏克蘭總統澤連斯基隨即表示同意，強調烏方已準備好採取對等行動。與此同時，有傳俄方高層代表已秘密赴美，就和平協議及經濟合作展開磋商。

復活節停火32小時 兩國首現節日默契

根據克宮聲明，俄方定於莫斯科時間4月11日（周六）下午4時起，至4月12日（周日）午夜24時止實施停火，為期約32小時。普京表示，此舉旨在讓廣大東正教信徒能平安參加宗教活動，並呼籲烏克蘭方面效仿。

里姆林宮當地時間周四（9日）晚發表聲明，總統普京宣布在東正教復活節期間實施停火，並期望烏方跟隨。美聯社

烏克蘭總統澤連斯基表示同意暫時停火。路透社

持續超過四年的俄烏戰事將出現短暫停火。路透社

澤連斯基隨後在社交平台發文回應，指烏克蘭此前已多次提議在復活節假期停火，並將落實對等安排。但他同時發出呼籲，希望俄羅斯在節日結束後不要立即恢復猛烈攻擊，以維持得來不易的冷靜。

傳俄總統代表密訪華府 美俄重啟經濟和平談判

除了戰場上的短暫停火，外交層面亦有重大進展。據外媒報道，俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）近日秘密訪問美國，並與美方高級官員會面。

消息指，雙方會談內容不僅涉及俄烏和平協議的具體框架，還罕見地討論了美俄之間的經濟合作。這是兩國關係自戰事爆發跌入冰點以來，罕見的高層接觸，引發外界猜測國際社會正加大斡旋力度，試圖在長期消耗戰中尋求政治解決方案。