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販毒害死《老友記》男星馬修派利 「K毒女王」判入獄15年

即時國際
更新時間：10:31 2026-04-09 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-09 HKT

曾風靡全球的美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）男星馬修派利（Matthew Perry）前年（2023年）因吸食過量俗稱「K仔」的氯胺酮（Ketamine）身亡，案件有新進展。美國加州法院昨日（8日）宣判，向馬修派利提供致命毒品、綽號「K毒女王」的洛杉磯毒販桑加（Jasveen Sangha），被重判入獄15年。

曾企圖毀滅證據

案情指，現年42歲、擁有美英雙重國籍的桑加，在自家經營非法毒品分銷。她於2025年9月承認控罪，承認與中間人合謀，將51瓶氯胺酮出售予馬修派利的私人助理。該名助理其後多次為馬修派利注射來自桑加的毒品，並在2023年10月28日、即馬修派利身亡當日，至少為其注射了3劑，最終導致他因氯胺酮急性作用而死亡。

馬修派利2023年猝逝。路透社
馬修派利2023年猝逝。路透社

調查更發現，桑加在聽聞馬修派利的死訊後，曾企圖毀滅證據，指示中間人「刪除我們的所有訊息」。

沉淪毒海浴缸暴斃震驚全球

馬修派利憑藉在《老友記》中飾演Chandler Bing一角而成為國際巨星，但他生前長期受藥物及酒精成癮問題困擾。雖然在逝世前，外界一度認為他已走在康復之路上，惟悲劇最終發生。2023年10月28日，年僅54歲的馬修派利被發現倒斃於洛杉磯家中的熱水浴缸內，事件震驚全球。

調查人員最終將其死因歸於濫用氯胺酮，並循線拘捕包括桑加在內的五名涉案人士。

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