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伊朗局勢｜美伊停火前 油市驚現10億美元神秘沽空盤

即時國際
更新時間：09:15 2026-04-09 HKT
發佈時間：09:12 2026-04-09 HKT

就在美國與伊朗宣布達成停火協議前夕，原油市場驚現一筆價值近10億美元（約74.5億港元）的巨額沽空合約，其入市時機之精準，引發市場高度關注，並猜測或人預先掌握內幕消息而偷步行動。

綜合路透社引述倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據，周二1945GMT（香港時間周三凌晨3:45），市場上突然出現總計8600手布蘭特原油及美國原油期貨的沽售合約。僅約3小時後，至周二晚22時30分左右，美國總統特朗普便一改此前強硬態度，收回了此前威脅要「摧毀整個文明」的言論宣布與伊朗達成停火協議。

受此消息影響，原油期貨價格在週三開市後應聲急挫約15%，一度跌穿每桶100美元大關。

相關新聞：伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新

特朗普同意美伊停火2周。 美聯社
特朗普同意美伊停火2周。 美聯社

交易手法極不尋常

交易員常常利用期貨頭寸對沖大量現貨原油交易，押注油價上漲或下跌本身並不罕見。但此類交易極少以大額單筆形式進行，通常情況下，交易員更傾向於在多個交易所分散下單，並要求經紀商利用算法交易在數小時內分批執行，以避免其押注行為本身對價格造成衝擊。此外，大額訂單也很少在結算後執行。原油期貨的結算時間為周一至周五的1830GMT。

以往駛經霍爾木茲海峽的一艘油輪。
以往駛經霍爾木茲海峽的一艘油輪。

相關新聞：伊朗局勢‧拆局｜美伊停火兩周 中間調停國為何是巴基斯坦？

值得注意的是，今次事件與上月23日的一次操作如出一轍。當時，在特朗普宣布推遲對伊朗能源基建進行打擊前的短短15分鐘內，市場同樣湧現了價值5億美元的原油沽空盤。該消息其後引發油價暴跌15%。

接連發生在重大消息公布前的神秘巨額交易，已引起市場對潛在信息洩露和不公平交易的疑慮。

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