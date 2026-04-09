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伊朗局勢｜以色列突襲黎巴嫩恐釀數百死 伊朗據報重封霍峽 警告停和談

即時國際
更新時間：00:02 2026-04-09 HKT
發佈時間：00:02 2026-04-09 HKT

中東和平曙光僅閃現數小時，局勢再度出現變數。美伊早前達成兩周臨時停火協議，惟以色列今日（8日）對黎巴嫩境內約100處目標發動史無前例的協同打擊，造成慘重傷亡。德黑蘭隨即強硬回擊，指責以方違反協議，據報已重新攔截霍爾木茲海峽的油輪，並警告若黎巴嫩戰線不納入停火範圍，伊方將退出所有和平談判。

10分鐘轟炸百處目標　黎巴嫩恐逾300人喪生

以色列國防軍今日發動自2月28日美以對伊開戰以來、規模最大的協同空襲。以軍在短短10分鐘內，出動大批戰機轟炸黎巴嫩首都貝魯特、東部貝卡谷地及南部地區，目標鎖定真主黨指揮中心及軍事設施。

路透社報道，貝魯特多處發生劇烈爆炸，黑煙漫天。黎巴嫩紅十字會及當地媒體估計，空襲已造成高達300人死亡，傷者不計其數，當地醫院床位已接近飽和。黎巴嫩總統辦公室怒斥以軍犯下「新的大屠殺」，公然蔑視國際法，必須承擔全部後果。阿拉伯國家聯盟亦發表聲明，敦促美國向以色列施壓，停止針對黎巴嫩的軍事行動。

停火範圍各執一詞　特朗普稱不包黎真主黨

是次衝突的核心爭議在於兩周停火協議的適用範圍。伊朗塔斯尼姆通訊社引述消息指，停火協議理應涵蓋包括黎巴嫩在內的所有戰線。然而，以色列總理內塔尼亞胡明確表示，停火不包括針對真主黨的行動。

美國總統特朗普今日受訪時亦站隊以色列，直言美伊兩周停火安排「不包括黎巴嫩和黎真主黨」。此番言論被視為默許以軍繼續在北面戰線開火，旋即引發伊方強烈反彈。

霍峽油輪通行再受阻　伊方警告退出談判

受黎巴嫩戰火波及，剛宣布重啟的霍爾木茲海峽再度陷入封鎖。據伊朗法爾斯通訊社報道，在以軍發動空襲後，伊方認定協議已被破壞，已重啟攔截行動，原本在停火後獲准通行的兩艘油輪已受阻。

伊朗方面已正式告知調解方巴基斯坦，其在伊斯蘭堡與美國的談判必須以「黎巴嫩停火」為前提。伊朗半官方媒體警告，若以方持續侵略，伊朗不僅會退出停火協議，武裝部隊亦正鎖定目標，準備對地區國家及以色列發動反擊。

 

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