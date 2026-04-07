伊朗局勢 | 特朗普最後通牒屆滿前 安理會將表決霍爾木茲海峽議案 中國反對動武

聯合國安理會預計周二（7日）表決「保護霍爾木茲海峽商航安全」議案，具有否決權的中國反對授權動武，草案幾經修改，內容已大幅淡化，且不具法律約束力。

表決預定於美東時間周二上午11時（香港時間晚上11時）進行，距離美國總統特朗普威脅伊朗同意協議，否則將面臨對其核電廠和橋樑遭炸毀的最後期限僅9小時。

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特朗普已警告，若伊朗未能在設定限期內達成協議並開放霍爾木茲開峽，伊朗會「被摧毀」。新華社

伊朗已實質關閉能源動脈霍爾木茲海峽，國際油價也因此飆漲。路透社

安理會將表決霍爾木茲海峽議案。路透社

特朗普已警告，若伊朗未能在設定限期內，即周二晚上8時達成協議並開放霍爾木茲開峽，伊朗會在一場歷時4小時的空襲中「被摧毀」。自美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊以來，伊朗已實質關閉能源動脈霍爾木茲海峽，國際油價也因此飆漲。

議案刪除所有明確授權動武條款

聯合國安理會年度輪任主席國巴林主導霍爾木茲海峽議案，在協商過程中，為避免中國、俄羅斯等反對，已經多次修訂版本。根據路透社所見最新版本，目前已刪除所有明確授權動武的條款。

新草案明文指出：「強烈鼓勵有意使用霍爾木茲海峽商業航道的國家，協調採取與實際情況相符的防禦性措施，以確保該海峽航行安全」。

協調採取防禦性措施

文中指出，包括「護航貨輪與商業船隻」，同時也支持「阻嚇任何阻礙或關閉霍爾木茲海峽航運的行為」。

外交官指出，經過「淡化」的議案，過關的機會高，但仍有不確定性，因為根據規定，在安理會15個成員國中，決議案必須至少9票贊成，並且5個常任理事國，即英國、中國、法國、俄羅斯及美國，都不行使否決權的情況下。

巴林最早在2日提出的草案，原擬授權「一切必要防禦手段」來保護商業航運，這獲波斯灣阿拉伯國家及美國的支持，但在3日和4日的會議中，草案的表決程序一再延遲。巴林已先刪除具有約束力的強制執行條款。

王毅籲盡快達成停火

中國反對授權動武的提議，稱這會「令非法的無差別動武合法化，勢必造成局勢升溫，引發嚴重後果」。中國外交部部長王毅5日與俄羅斯外長通話後表示，中國願意繼續在安理會中與俄羅斯合作，並努力協助讓中東局勢降溫。

王毅指出，要根本解決霍爾木茲海峽問題，是盡快達成停火。