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伊朗局勢｜特朗普設周二最後期限 指伊朗提案「意義重大」 批反戰美國人愚蠢

即時國際
更新時間：00:29 2026-04-07 HKT
發佈時間：00:29 2026-04-07 HKT

美國總統特朗普周一在白宮向記者表示，他為伊朗設定的周二達成協議的最後期限「不可更改」，不太可能再次延長。他同時指出，伊朗對美方提出的停戰方案「意義重大」，但還不夠好。

反戰民眾「是愚蠢的」

特朗普在白宮南草坪舉行的復活節兒童彩蛋活動中對記者表示：「他們提出了一個方案，這是一個重要方案，一個重要步驟，但仍不夠好。」他指，美國對伊朗採取行動的核心目標，是防止其擁有核武器。對於有美國民眾反對對伊朗開戰，他直言這些人「是愚蠢的」，並稱自己仍獲得支持。

特朗普稱美國正「摧毀」伊朗，並再次威脅攻擊橋樑及發電廠等基礎設施，警告若伊朗不讓步，「將什麼都沒有」，並暗示可能採取更嚴厲手段。針對批評者指出攻擊民用發電設施可能構成戰爭罪，特朗普回應說：「我不擔心這個。你知道什麼才是戰爭罪嗎？擁有核武器。」

美國總統特朗普周一在白宮向記者表示，已為伊朗設定最後期限，要求對方在周二前重新開放霍爾木茲海峽。路透社
美國總統特朗普周一在白宮向記者表示，已為伊朗設定最後期限，要求對方在周二前重新開放霍爾木茲海峽。路透社

特朗普表示，這場持續五周的衝突若伊朗「按規定行事」，可能很快結束，「他們必須做某些事情。他們知道，我認為他們一直在以誠意談判。」

特朗普：若由我決定將奪取石油

談及石油資源時，特朗普表示，如果由他作主，美國將掌控伊朗石油，但認為美國民眾可能無法理解這一舉措。他又指，儘管部分美國民眾希望撤軍回國，但仍傾向繼續行動，同時聲稱會「更好地照顧伊朗人民」。

特朗普又指，伊朗政府最新派出的官員，似乎「不像那些在空襲中喪生的人那麼激進」。他說：「我們認為他們實際上更聰明。」

對於戰事發展，他表示美國「有很多選擇」，甚至可以立即撤出，但強調美方仍希望「完成這件事」，並再次重申伊朗不得擁有核武。

他又為自己早前在社交平台使用粗俗字眼辯護。他表示：「只是為了表達我的重點」，並補充稱這類語言「大家以前都聽過」。

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