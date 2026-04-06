伊朗局勢｜特朗普警告伊朗若不重開霍峽 周二將襲擊發電廠及橋樑

美國總統特朗普於復活節周日透過社交媒體向伊朗施壓，威脅若伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，將於周二針對其發電廠和橋樑採取軍事行動。

粗言穢語發文警告伊朗

路透社報道，特朗普在Truth Social發文寫道：「周二將是伊朗的發電廠日與橋樑日，兩者合而為一，將前所未有！」並在文中使用粗俗語言警告伊朗：「打開該死的海峽，你們這些瘋子，否則你們將生活在地獄──看著吧！」最後還附上「讚美真主」字句。特朗普接受《華爾街日報》訪問時指，「如果他們在周二晚上之前不採取行動，他們的發電廠將不復存在，橋樑也將不復存在。」

隨後，特朗普補充了一個更精確的時限：「周二，美東時間晚間8點！」若對應德黑蘭當地時間，即為周三凌晨3時30分。白宮並未對此作出回應。

特朗普威脅若伊朗不重新開放霍爾木茲海峽，將於周二針對其發電廠和橋樑採取軍事行動。路透社

特朗普先前在社交媒體稱，被救出的第二名飛行員「重傷」，且是「備受尊敬的上校」。他在接受NBC《Meet the Press》採訪前表示，「這次搜救堪稱復活節奇蹟，過去從未在如此危險的敵方領土上成功過。」

他在接受Fox News採訪時稱，伊朗正在談判，可能周一達成協議；若未達成，他將「奪取伊朗石油」。在接受ABC News採訪時，特朗普表示戰爭應在數天而非數周內結束，但若未結束，「我們將炸毀整個國家」，幾乎沒有任何選項被排除。特朗普還宣布將於周一在白宮橢圓辦公室與美軍舉行新聞發布會。