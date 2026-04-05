白宮幕僚長憂美化戰報誤導特朗普

《時代雜誌》披露，白宮幕僚長憂心幕僚團隊向特朗普呈報的戰情與衝擊評估被「過度美化」，認為應告訴總統實話。美媒日前引述官員指，特朗普每天會收到彙整後的影片，內容是最新且成功對伊朗目標的打擊。



據報特朗普每天觀看伊朗戰事勝利畫面，卻被隔絕於戰事帶來的負面影響之外。《時代雜誌》近日披露，有很多天早上特朗普是以觀看軍方官員彙編的戰場成功打擊畫面集錦開啟一天，告訴幕僚身為三軍統帥，若能消滅伊朗的核威脅將是他任內最卓越政績之一。



然而據兩名白宮消息人士透露，白宮幕僚長懷爾斯擔心幕僚們提供的是「粉飾」後的訊息。據稱懷爾斯曾敦促同僚應對這場戰爭帶來的政治與經濟風險對「老闆更直言不諱」。