伊朗局勢｜軍方警告美以勿升級衝突　否則「整個地區將變成地獄」

美國總統特朗普早前向伊朗發出「最後通牒」，稱伊朗與美國達成協議的時間「不多了」，要求48小時內開放霍爾木茲海峽，否則「地獄將降臨到他們頭上」。伊朗對此作出強硬回應，指若美國與以色列進一步升級對伊朗的軍事行動，整個中東地區將陷入嚴重衝突。

伊朗軍方中央總部哈塔姆·安比亞發言人表示，若侵略行動擴大，「整個地區將會變成你們的地獄」，並形容擊敗伊朗的想法只是「幻想」，最終只會令對手陷入困境。

伊朗警告，若美國與以色列進一步升級對伊朗的軍事行動，整個中東地區將陷入嚴重衝突。路透社

特朗普再向伊朗發出最後通牒，要求其重新開放霍爾木茲海峽，否則將面臨嚴重後果，甚至威脅在48小時內採取進一步行動。伊朗中央軍事指揮部予以強烈反駁。軍方發表聲明，形容特朗普的言論是「無助、緊張、失衡且愚蠢的行為」。

伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊文章指出，特朗普正深陷「戰爭泥潭」，對伊朗的軍事行動未能取得實質成果，亦未達成其任何既定目標，相關威脅只是空洞言辭。