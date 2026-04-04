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蓋洛普民調：全球對中國認可度超過美國 領先幅度20年來最大

即時國際
更新時間：22:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：22:45 2026-04-04 HKT

新華社引述美國民調機構蓋洛普公司3日發佈的一項全球民意調查結果顯示，2025年中國在全球認可度方面超過美國，對中國領導力的支持率中位數為36%，領先美國5個百分點。

蓋洛普報告說，這是該民調機構近20年來記錄到中國在全球認可度上對美國領先幅度最大的一次

報告指出，在過去一年，美國的支持率在44個國家中驟降超過10個百分點，僅7個國家出現增幅。跌幅在北約盟國中尤為顯著，德國、葡萄牙、加拿大、英國、意大利的支持率均大幅下滑，僅以色列成為例外，其對美國的支持率反彈至76%。

與此同時，有23個國家對中國領導力的滿意度提高了超過10%。

中國在全球中位數認可度、淨認可度和相對淨認可度等3項指標上均領先美國。

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