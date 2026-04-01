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伊朗局勢｜特朗普發文罵眾國避戰：自己闖霍峽搶石油吧  特別點名這兩國

即時國際
更新時間：04:30 2026-04-01 HKT
發佈時間：04:30 2026-04-01 HKT

美國總統特朗普3月31日在社交平台連發帖文，對多個未參與對伊朗行動的國家提出強硬批評，並「發晦氣」表示，美國不會再代勞，這些國家若要石油，就自己拿出勇氣闖入海峽去搶。此外，他接受媒體訪問時重申，伊朗戰爭可能很快會結束，到時霍峽「會自動重新開啟」。

批評法國拒開領空　斥「非常無用」

特朗普表示，隨着霍爾木茲海峽受阻，部分國家無法獲得航空燃油，卻未有參與針對伊朗的行動。他向相關國家提出兩項「建議」，一是向美國購買石油，二是「拿出勇氣闖入海峽，直接去搶奪」。

他未有具體點名所有國家，但提及英國，言論被視為對盟友表達不滿。

特朗普在帖文中強調，美國未來不會再為其他國家提供無條件支援，並指各國應學會為自身利益而戰。他形容伊朗已遭嚴重打擊，最艱難階段已過，呼籲各國「自己去拿石油」。

有關言論反映美方對部分盟友在軍事行動中的立場感到不滿，同時釋出美國或調整中東戰略的訊號。

特朗普亦在另一帖文中批評法國，指其拒絕讓一架載有軍事物資、前往以色列的飛機飛越領空，形容法方在相關行動中「毫無用處」，並警告美國將記住此舉。

稱戰爭或將結束　暗示美軍不會久留

另一方面，據《紐約郵報》報道，特朗普接受訪問時表示，對伊朗的軍事行動可能很快告一段落，並暗示美軍不會長期駐留中東。

他指，伊朗已封鎖霍爾木茲海峽達31天，推高全球能源價格，但認為相關問題最終會由其他依賴該航道的國家自行解決。

特朗普稱，美國目前的主要目標是確保伊朗無法發展核武，一旦達成目標並撤出後，海峽將自然恢復通行。

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