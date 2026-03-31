Celine Dion宣布重返舞台 9月起巴黎開10場演唱會 艾菲爾鐵塔亮燈打氣

法裔加拿大樂壇天后Celine Dion周一在58歲生日當天宣布重返舞台，將於9月和10月在巴黎舉行10場演唱會。她形容這是生命中最好的禮物，已經做好充分準備。她宣布將回歸的消息，令全球歌迷振奮。巴黎知名地標艾菲爾鐵塔也亮燈為她打氣。

患SPS致肌肉痙攣 一度無法唱歌

Celine Dion在2022年12月透露，自己患上罕見的神經系統疾病僵硬人症候群（SPS），導致嚴重的肌肉痙攣，令她無法唱歌，最終取消世界巡迴演唱會，並暫停演藝事業。直至2024年巴黎奧運開幕式，她再次公開亮相，在艾菲爾鐵塔獻唱。

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她說自己目前狀態很好，身體不錯，已經可以唱歌甚至跳舞，感謝所有人支持，亦急不及待地想再次和歌迷見面。她將於9月12日開始在巴黎La Defense Arena舉行10場演唱會，演出為期5周。

感謝歌迷祈禱及支持

Celine Dion在IG上表示：「在過去幾年，每一天我都能感受到你們的祈禱和支持，你們的善良和愛；即使在我最艱難的時刻，你們也一直陪伴著我。我非常想念你們，這讓我想起了我的生日。所以今年，我收到了人生中最棒的禮物。」

消息一出後，巴黎艾菲爾鐵塔點燈為她打氣，以投影文字寫下「Celine Dion」，以及多國文字的「巴黎，我準備好了！」

專輯銷售逾2.6億張

Celine Dion的演唱生涯中銷售超過2.6億張專輯，並贏得5座格林美獎，其中2座是1997年史詩電影《鐵達尼號》中的熱門歌曲《My Heart Will Go On》。

周一，她告訴粉絲，儘管多年未在舞台上演出，她仍感受到他們的支持。她說：「即使在我最艱難的時刻，你們也一直陪伴著我。你們以我無法形容的方式幫助了我，我真的很幸運有你們的支持。」