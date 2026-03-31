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伊朗局勢 | 美媒：特朗普擬結束對伊軍事行動 放棄重啟霍爾木茲海峽

即時國際
更新時間：11:56 2026-03-31 HKT
發佈時間：11:56 2026-03-31 HKT

《華爾街日報》周二披露，美國總統特朗普近期在內部會議中向幕僚透露，他已經準備好結束對伊朗的軍事行動，即便關鍵的全球能源命脈霍爾木茲海峽仍處於實質封鎖狀態，也可以收兵。而以色列總理內塔尼亞胡周一稱，對伊朗戰事已實現了超過一半的目標，但他並未給出戰爭結束的時間表。

報道指出，特朗普與白宮幕僚近日針對戰局進行評估，並向幕僚表示，即使霍爾木茲海峽尚未恢復全面通航，仍可結束對伊朗的軍事行動。他認為若要以武力強行重啟被封鎖的霍爾木茲海峽，勢必會將衝突時間拉長，繼而超出特朗普原先設定「4至6周」結束戰事的時程。

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傳特朗普有意放棄重啟霍爾木茲海峽。路透社
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特朗普被指向幕僚露出收兵口風。路透社
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美國陸軍第82空降師等部隊已抵達中東部署。美國陸軍圖片
美國陸軍第82空降師等部隊已抵達中東部署。美國陸軍圖片
白宮發言人萊維特澄清，美軍正朝向恢復航道營運努力。新華社
白宮發言人萊維特澄清，美軍正朝向恢復航道營運努力。新華社

憂強行重啟勢拉長戰事

而為了確保能在這段時間內順利收兵，特朗普決定將戰略重心調整為摧毀伊朗的海軍力量與導彈庫存，而非糾結於要立即開放霍爾木茲海峽。

這項重大的戰略轉向，意味著特朗普為了在既定期限內撤軍，不惜讓德黑蘭政府繼續掌握這條黃金水道的控制權。

華府官員透露，一旦美軍達成削弱伊朗海、空軍力及摧毀導彈設施的主要軍事目標，特朗普便傾向於逐步縮減敵對行動，並轉向以外交手段向德黑蘭施壓，要求恢復貿易自由。

交盟友與後續外交處理霍峽

如果外交手段失效，華府的計畫是轉向歐洲與波斯灣盟國，強烈要求這些國家帶頭負責重啟海峽的任務，承擔後續清理水雷與護航的重任。雖然美軍目前仍有相關軍事選項可以強行破口，但官員直言，這已不再是特朗普眼前的首要任務。

但報道指出，儘管釋出收手訊號，但兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）與陸軍第82空降師等部隊已進入該區域，展現出政策表態與實際部署間的矛盾。白宮發言人萊維特澄清，美軍正朝向恢復航道營運努力，但並未將其列為目前核心目標。

以總理：對伊戰爭已實現逾一半目標

另一邊廂，以色列總理內塔尼亞胡表示，對伊朗戰爭已實現了超過一半的目標，包括擊斃數千名伊朗革命衛隊成員，而以色列和美國也接近完成摧毀伊朗軍工產業，但他不想設定結束戰爭的時間表。

他又表示，相信伊朗政權終將垮台。
 

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