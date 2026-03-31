白宮：與伊朗談判「進展良好」 特朗普希望4月6日前達成協議

中東局勢持續緊張，白宮發言人萊利維特表示，美國與伊朗談仍在進行中，且「進展良好」，她指伊朗公開聲明內容與美方官員傳達的訊息存在重大差異。另外，利維特指特朗普希望在4月6日截止日前與伊朗達成協議。

伊朗公開表態與私下存差異

萊利維在白宮新聞發布會上表示，美國與伊朗的談判仍在進行並且進展順利，但德黑蘭公開說法與私下傳達給美方的信息存在差異，伊朗私下已同意華盛頓的一些要點。她說：「儘管你們從該政權那裡聽到各種公開姿態和錯誤報導，談判仍在繼續並進展良好。公開說的話，當然與私下傳達給我們的內容完全不同。」

萊維特警告稱，伊朗私下對華盛頓的任何承諾都將接受檢驗，美國將確保德黑蘭對其承諾負責。利維特指出，特朗普希望在4月6日截止日前與伊朗達成協議。

伊朗軍隊和防禦系統已被「徹底摧毀」

她表示，伊朗已無能力威脅美國或其盟友，並將此形容為德黑蘭達成「真正協議」的機會。利維特重申，任何協議中，伊朗必須永久放棄核武野心。她還確認，「史詩狂怒行動（Operation Epic Fury）」將持續，直到美國達成目標。

美國不支持航道徵收通行費

白宮表示，未來數天約有20艘額外油輪將通過霍爾木茲海峽。利維特澄清，美國不支持對這條全球重要航道徵收通行費。

她形容伊朗政府的公開聲明具有「表演性」，對德黑蘭的公開訊息持懷疑態度。同時，她確認，美國內閣官員將前往北京，為特朗普即將訪問中國做準備。

或向阿拉伯國家徵收戰爭費用

當被問及阿拉伯國家是否幫助支付戰爭費用時，利維特表示，她不會搶先替特朗普表態，但這是特朗普已有的想法。