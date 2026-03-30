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以色列襲擊致3記者身亡 黎巴嫩：戰爭罪

即時國際
更新時間：10:10 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:07 2026-03-30 HKT

以色列周六向黎巴嫩南部發動的攻擊造成3記者身亡，當中包括真主黨旗下「艾瑪納新聞頻道」的知名記者。黎巴嫩當局譴責此次攻擊為戰爭罪。

黎巴嫩軍方消息人士當日告訴法新社，真主黨旗下「艾瑪納新聞頻道」（Al Manar）的記者舒艾布，以及親伊朗馬雅丁電視台的女記者弗圖尼，在黎南傑辛地區喪命，一同殉職者還有擔任攝影記者的弗圖尼胞兄。馬雅丁電視台和艾瑪納頻道均證實記者死訊。

舒艾布是艾瑪納頻道最著名的戰地記者之一，數十年來一直報道以色列對黎巴嫩的攻擊。以色列軍方發聲明說，針對舒艾布是因他「藉艾瑪納頻道記者身份為掩護，在真主黨恐怖組織內活動，有系統地試圖暴露在黎巴嫩南部及邊境地區活動的以色列國防軍士兵位置」。

以色列則連日對黎巴嫩全境大規模空襲和對黎南展開地面攻勢。據黎巴嫩當局通報，這波衝突以來至少1189人喪生。

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