德青年出走意願升高 逾6成嚮往海外生活

德國一項最新研究顯示，年輕世代對未來信心下滑，出走意願升高，約20%青年已有具體移居國外計劃，另有41%表示有意願赴海外生活。學者警告，對面臨人口老化與勞動力短缺的德國而言，這是值得警惕的訊號。

德國Datajockey出版社昨日發布第9次「德國青年趨勢研究」報告指，越來越多年輕人對未來感到悲觀。這項於2026年初針對2012名14至29歲青年進行的調查顯示，青年世代對生活前景的信心持續下滑。41%的受訪者認為，未來幾年德國生活品質、經濟發展、社會凝聚力與居住條件難以改善，甚至可能惡化，因此考慮未來移居海外生活。

研究顯示，吸引青年出走的因素不僅是薪資，更包括生活質素、基礎建設與整體社會氛圍。許多人期待在其他國家獲得更穩定、可預期且更值得生活的未來。報告指，這是一種對整體人生藍圖的追求，而非單純經濟考量。值得注意的是，有明確移居計劃的青年，較常面臨心理健康問題。