伊朗局勢｜以色列南部化工廠遭導彈擊中 逾20人受輕傷 一度傳危險化學品洩漏

以色列南部城市貝爾謝巴一處工業區，周日下午遭導彈攻擊，引發火警，一度傳出危險化學品洩漏。環境保護部表示，經現場專業檢測後，已排除對公眾的危險。

受影響工廠隸屬阿達瑪公司，主要生產農業用殺蟲劑、除草劑及殺菌劑。環境保護部長伊迪特·西爾曼表示，道路已恢復通行，工廠及鄰近工廠員工亦可離開防護區。

以色列媒體報道，事件造成超過20人受輕傷，其中11人因恐慌接受治療。警方封鎖40號高速公路，拉馬特內格夫地區議會呼籲居民改道通行；內務前線指揮部則要求當地居民留在封閉建築內，關閉空調和窗戶。

內奧特霍瓦夫工業區管理委員會表示，已與內務前線指揮部、警方、消防及環境保護部合作，確保安全，並強調「出於安全考慮，曾宣布危險化學事件，所有工廠員工被指示留在安全區域」。