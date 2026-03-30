芬蘭東南部領空出現無人機 疑與烏攻擊俄油港有關

芬蘭國防部指該國東南部空域出現多架小型、低空慢速飛行物體，疑似領空侵犯。芬蘭總理奧爾波表示，無人機可能與烏克蘭近期對俄羅斯的攻擊有關。

烏無人機波羅的海三國墜毀

路透社報道，芬蘭空軍派遣F/A-18戰鬥機對接近領海的飛行物進行識別，其中一架被確認為烏克蘭AN196型無人機。芬蘭空軍稱，飛行員未開火以避免附帶損害，該無人機最終墮落在東部庫沃拉（Kouvola）北部地區，另有一架無人機亦在同一地區墮地。

鄰國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛上周亦通報，多架烏克蘭無人機在攻擊俄羅斯波羅的海沿岸石油出口設施時，誤入其領土墜毀。

芬蘭國防部通報，東南部空域疑遭無人機侵犯領空。路透社

烏克蘭近日加大對俄油廠及出口路線的無人機攻擊，以削弱俄羅斯戰爭經濟。由美國斡旋的和平談判正陷入停滯。芬蘭總理奧爾波指，俄羅斯擁有強大的電子干擾能力，可能是無人機進入芬蘭領空的原因。

據報，烏克蘭本月已攻擊俄羅斯西部三大主要油港，包括黑海的諾沃羅西斯克（Novorossiysk）以及波羅的海的普里莫爾斯克（Primorsk）和烏斯季盧加（Ust-Luga），均在芬蘭附近海域。