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中東局勢︱胡塞武裝列三大參戰條件 包括紅海被利用對伊朗等伊斯蘭國家發起軍事行動

即時國際
更新時間：11:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:50 2026-03-28 HKT

美以向伊朗發動聯合軍事行動，令區域局勢陷入緊張狀態。新華社報道，也門胡塞武裝（Houthis）周五（27日）表示，當前中東局勢持續升級背景下，該組織已就可能進行軍事介入設定三個條件，並警告，一旦出現其中情形，將直接採取軍事行動。

胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞發表聲明說，若紅海被用於對伊朗或其他伊斯蘭國家發起軍事行動；若有新的地區或國際聯盟加入支持美國和以色列針對伊朗及其地區陣營「抵抗之弧」的行動；若針對伊朗和「抵抗之弧」的軍事升級持續擴大。胡塞武裝均可能直接參戰。

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薩雷亞同時要求美國和以色列立即停止針對伊朗及「抵抗之弧」相關國家的侵略行為。他表示，這些軍事行動「不公正、不合理」，不僅危及地區與全球安全穩定，也對世界經濟造成負面影響。

他同時要求結束對也門的封鎖，並警告，任何進一步加劇對也門封鎖的舉措都將遭到反制，胡塞武裝「已做好應對任何事態發展的準備」。薩雷亞還呼籲落實加沙地帶停火協議包含的人道主義援助等承諾。

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