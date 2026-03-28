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老虎活士涉酒駕或藥駕被捕 特朗普：感到難過

即時國際
更新時間：09:57 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:57 2026-03-28 HKT

美國高爾夫名將、前「一哥」老虎活士在佛羅里達州遇上車禍，他及另一名乘客沒有受傷，但隨後因涉嫌在藥物或酒精影響下駕駛被捕。總統特朗普稱對消息感到難過，形容對方是好友，是一個了不起的人。

美聯社公開圖片，顯示活士的Land Rover座駕翻側後，他站在草叢附近。事發在當地周五下午，當時活士在朱庇特島駕駛多用途車，他試圖轉方向越過前面清潔拖車，但座駕撞到拖車尾部後翻側，活士自行從車廂爬出來。

酒精測試陰性 拒尿液檢測

警方指，活士在馬丁縣監獄接受酒精呼氣測試，結果顯示無酒精反應。調查人員認為他神志不清可能與毒品或藥物有關。但由於他拒絕接受尿液檢測，未能肯定是否涉及藥物或毒品。

當局控告50歲的活士2項較輕罪名，分別是受酒精或藥物影響下駕駛造成財物損毀，以及拒絕接受合法測試。

遭控2輕罪 神志不清或受藥物影響

根據佛州法律，他必須在監獄內至少逗留滿8個小時，之後才能獲得保釋。

美國總統特朗普表示，他已聽聞今次事件。特朗普說：「我感到非常難過，這是一次意外，他遇到一些困難。他是我非常親近的朋友，他是很棒的人，一個了不起的人。」

第2次面對受影響下駕駛指控

這是活士第2次面對受影響下駕駛指控，他曾於2017年在佛州朱比特島被捕，之後承認鹵莽駕駛罪名。

他也曾在2021年2月涉及一宗嚴重車禍，當時導致雙腿嚴重骨折。

傷病困擾橫跨逾20年 多次動手術

他的傷病史橫跨20多年，包括動過多次背部手術、前十字韌帶重建手術、阿基里斯腱斷裂以及慢性膝蓋疼痛，這些傷勢近年來大幅限制他的賽程安排。

他才剛回歸賽場，23日代表他的朱比特連線高爾夫俱樂部參加TGL總決賽，這是他自2024年英國公開賽遭淘汰後的首度亮相。

坐擁15座大賽冠軍的活士尚未證實是否計劃參加4月9日在奧古斯塔舉行的美國名人賽。
 

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