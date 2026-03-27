伊朗局勢｜和談前景暗淡 美股創開戰後最差表現 油價飆逾4%

隨著伊朗強硬拒絕美方提出的停火協議，市場原本對局勢降溫的樂觀情緒瞬間煙消雲散。美聯社報道，美股周四（26日）遭遇自伊朗戰爭爆發以來表現最慘烈的一天，三大指數全面走低，其中標準普爾500指數收市跌1.7%，連續第五周報跌。與此同時，由於霍爾木茲海峽封鎖憂慮加劇，國際油價大幅飆升超過4%。

三大指數全面走低 標普陷四年最長跌浪

受地緣政治僵局衝擊，美股周四開市後一路走低。標準普爾500指數收報跌1.7%，寫下近四年來最長的連續五周跌勢，這波頹勢甚至可追溯至戰爭爆發前。其他指數同樣未能倖免，道瓊斯工業平均指數下跌1%（384點）；納斯達克綜合指數重挫2.4%。

報道指，市場情緒的劇烈波動，反映了投資者對特朗普政府「極限施壓」策略成效的懷疑。雖然特朗普早前聲稱談判有進展，但伊朗隨後公開否認，並提出包含「戰爭賠償」的反建議，令市場對短期內達成停火的希望幾近破滅。

油價回升至百美元大關 特朗普警告：一旦開火無回頭路

能源市場方面，由於伊朗加強對霍爾木茲海峽的控制，供應中斷的威脅令油價再度衝高。

布蘭特原油（ Brent ）： 大漲4.8%，收報每桶101.89美元（開戰前約為70美元）。

）： 大漲4.8%，收報每桶101.89美元（開戰前約為70美元）。 美國期油（WTI）： 上升4.6%，報每桶94.48美元。

特朗普周四在社交平台發出嚴厲警告，要求伊朗談判代表盡快「認真對待」，否則一旦局勢升級，將會是「不回頭路」（NO TURNING BACK），並形容後果將「非常慘烈」。目前數千名美軍增援部隊正逼近中東區域，軍事對峙已達臨界點。

油價暴漲直接加劇了市場對高通脹的恐懼，債券市場亦隨之動盪。美國10年期國債收益率從周三的4.33%攀升至4.41%，遠高於戰前的3.97%。

債息走高帶動了按揭及各類貸款利率上升，進一步打擊美國民生及企業成本。雖然最新失業救濟申請人數略有增加，反映勞動力市場放緩，但在油價推升通脹的威脅下，華爾街原本期待聯儲局（Fed）在2026年內多次減息的願望已幾近幻滅。