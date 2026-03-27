Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜和談前景暗淡 美股創開戰後最差表現 油價飆逾4%

即時國際
更新時間：04:24 2026-03-27 HKT
發佈時間：04:24 2026-03-27 HKT

隨著伊朗強硬拒絕美方提出的停火協議，市場原本對局勢降溫的樂觀情緒瞬間煙消雲散。美聯社報道，美股周四（26日）遭遇自伊朗戰爭爆發以來表現最慘烈的一天，三大指數全面走低，其中標準普爾500指數收市跌1.7%，連續第五周報跌。與此同時，由於霍爾木茲海峽封鎖憂慮加劇，國際油價大幅飆升超過4%。

三大指數全面走低　標普陷四年最長跌浪

受地緣政治僵局衝擊，美股周四開市後一路走低。標準普爾500指數收報跌1.7%，寫下近四年來最長的連續五周跌勢，這波頹勢甚至可追溯至戰爭爆發前。其他指數同樣未能倖免，道瓊斯工業平均指數下跌1%（384點）；納斯達克綜合指數重挫2.4%。

報道指，市場情緒的劇烈波動，反映了投資者對特朗普政府「極限施壓」策略成效的懷疑。雖然特朗普早前聲稱談判有進展，但伊朗隨後公開否認，並提出包含「戰爭賠償」的反建議，令市場對短期內達成停火的希望幾近破滅。

油價回升至百美元大關　特朗普警告：一旦開火無回頭路

能源市場方面，由於伊朗加強對霍爾木茲海峽的控制，供應中斷的威脅令油價再度衝高。

  • 布蘭特原油（Brent）： 大漲4.8%，收報每桶101.89美元（開戰前約為70美元）。
  • 美國期油（WTI）： 上升4.6%，報每桶94.48美元。

特朗普周四在社交平台發出嚴厲警告，要求伊朗談判代表盡快「認真對待」，否則一旦局勢升級，將會是「不回頭路」（NO TURNING BACK），並形容後果將「非常慘烈」。目前數千名美軍增援部隊正逼近中東區域，軍事對峙已達臨界點。

油價暴漲直接加劇了市場對高通脹的恐懼，債券市場亦隨之動盪。美國10年期國債收益率從周三的4.33%攀升至4.41%，遠高於戰前的3.97%。

債息走高帶動了按揭及各類貸款利率上升，進一步打擊美國民生及企業成本。雖然最新失業救濟申請人數略有增加，反映勞動力市場放緩，但在油價推升通脹的威脅下，華爾街原本期待聯儲局（Fed）在2026年內多次減息的願望已幾近幻滅。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
7小時前
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
7小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
生活百科
17小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
10小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
14小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
11小時前
張可頤消失半年罕現身容顏大變？面頰狀態有異網民恐舊病復發 新形象流露男兒英氣
張可頤消失半年罕現身容顏大變？面頰狀態有異網民恐舊病復發 新形象流露男兒英氣
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施的打擊再推遲10天 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
41分鐘前