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國際奧委會通過新政策 女子項目限生理女參加須驗SRY基因

即時國際
更新時間：22:12 2026-03-26 HKT
發佈時間：22:12 2026-03-26 HKT

國際奧委會（IOC）周四通過了一項新的參賽資格政策，將跨性別女性運動員排除在奧運會外。國際奧委會表明：「奧運會或任何其他國際奧委會賽事（包括個人和團體項目）中任何女子項目的參賽資格，現在僅限於生理女性，且資格將根據一次性的SRY基因篩檢結果確定。」

目前尚不清楚有多少跨性別女性參加奧運。2024年巴黎夏季奧運會沒有由出生時為男性的跨性別女性參賽，但台灣女子拳擊手林郁婷和阿爾及利亞女拳擊手哈利夫（Imane Khelif）在一片性別爭議聲中，奪得不同組別的金牌。哈利夫至今年2月終於承認自己帶有位於Y染色體上的SRY基因。

哈利夫（Imane Khelif）在奧運結束濃妝艷抹亮相。 Instagram@beauty.code.officiel
哈利夫（Imane Khelif）在奧運結束濃妝艷抹亮相。 [email protected]

在一次執委會會議後，國際奧委會發布了一份長達10頁的政策文件，其中也限制了患有性發育差異（DSD）等疾病的女性運動員參賽，例如兩屆奧運冠軍、南非女運動員卡斯特爾·塞門亞（Caster Semenya）。

國際奧委會的文件詳細闡述了相關研究，指出出生時為男性帶來一些生理優勢，而這些優勢會伴隨終生。文件指出：「男性一生中會經歷3個顯著的睾酮高峰期：子宮內、嬰兒期的迷你青春期以及從青春期開始直至成年。」文件還補充說，這使得男性在「依賴力量、爆發力和/或耐力的運動項目中」擁有「基於性別的個體優勢」。

國際奧委會及其主席柯絲蒂·考文垂一直希望制定一項明確的政策，而不只是為自行制定規則的體育管理機構提供建議。考文垂於去年6月上任，身為國際奧委會132年歷史上首位女性主席，她將「保護女子組」作為上任後的首批重大決策之一。

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