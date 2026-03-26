Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孟加拉巴士墜河至少18死 失控衝出渡輪直插入水沉沒

即時國際
更新時間：15:12 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:11 2026-03-26 HKT

孟加拉中部拉傑巴里地區（Rajbari）一輛載有約50人的客運巴士，在準備登上渡輪時失控，直接墜入帕德瑪河（Padma River），造成至少18人罹難。

事發於道拉迪亞（Daulatdia ）渡輪碼頭，水深超過80米，加上降雨影響，導致救援行動困難重重。消防單位出動救援船才成功將整輛巴士從河底拖出，經過6小時搜救，在當地民眾協助下陸續從河中打撈出18具遺體，包括2名兒童及10名女性。

相關新聞：慘烈車禍︱江西幼稚園校長送學生回家 SUV墮3米深池塘致8死

網傳影片顯示，涉事巴士快速衝出渡輪船面，車頭向下墜入河中，附近民眾見狀紛紛驚呼，卻只能眼睜睜看着整輛巴士側翻後完全被水淹沒。數名乘客浮出水面，消防部門引述居民及生還者說，車體沉沒前約有5至7名乘客成功逃生。

這輛巴士從拉傑巴里出發，原定前往首都達卡，事發這天正值穆斯林開齋節7天假期結束，許多民眾正準備返回達卡工作。

救難人員仍持續在現場搜救，但官方尚未確認巴士上確切人數及失蹤人數。當地媒體報道稱，車上至少有50人。

孟加拉近期交通事故頻傳，22日東南部科米拉地區才發生巴士與火車相撞事故，造成12人死亡、26人受傷。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
6小時前
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
21小時前
宏福苑聽證會｜居民曾聽聞大埔區議員黃碧嬌及義工向住戶索授權書 曾因維修起爭執︱持續更新
社會
5小時前
大埔一個回收場發生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 6人受傷送院
突發
4小時前
男子租度假屋遊休假，嬉水後全身濕透摘野莓，誤碰燈柱觸電亡。梁國峰攝
01:07
梅窩地盤工休假度假屋遊玩 嬉水後摘野莓誤碰燈柱觸電亡
突發
6小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
5小時前
泰國恐怖命案 老撾男疑殺20歲同鄉女友分屍8袋 被拍到提着頭顱外出
泰國恐怖命案 老撾男疑殺20歲同鄉女友分屍8袋 被拍到提着頭顱外出
即時國際
6小時前