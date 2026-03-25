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Meta縱容性剝削重罰29億港元 探員扮14歲放蛇揭色情陷阱

即時國際
更新時間：22:19 2026-03-25 HKT
發佈時間：22:19 2026-03-25 HKT

美國新墨西哥州聖塔菲陪審團周二達成歷史性裁決，認定社交媒體巨擘Meta違反該州消費者保護法，民事罰款3.75億美元（約29.3億港元）。這項裁決將為全美數千宗類似案件立下關鍵先例。

此案由新墨西哥州檢察總長托雷斯（Raúl Torrez）發起，在歷時6周的審判中，揭露了Meta內部運作與對外承諾之間的巨大落差，明知其平台存在嚴重的性剝削風險與心理健康隱患，卻對外堅稱產品安全無虞。

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Facebook及其母公司Meta在處理個人資料方面也經常被批評。 路透社
Facebook及其母公司Meta在處理個人資料方面也經常被批評。 路透社

新墨西哥州執法人員於2023年展開臥底行動，偽裝成不到14歲的用戶，竟頻繁收到露骨色情素材，並遭到成年掠奪者接觸。檢方律師辛格（Linda Singer）在結案陳詞中痛批，Meta在過去10年中一再選擇利潤而非兒童安全，未能對新墨西哥州的青少年提供應有的保護。

該州進一步指控Meta刻意設計平台功能，將用戶參與度極大化，儘管有證據顯示這些設計損害兒童心理健康。例如「無限滾動」與「自動播放影片」等功能，會令孩子長時間滯留在網站上，進而培養出可能導致憂鬱、焦慮及自我傷害的成癮行為。

7.5萬次惡意違規

陪審團最終認定Meta存在7.5萬次惡意違規行為，按次處以5,000美元（約3.9萬港元）的最高罰鍰。檢察總長托雷斯對此表示，這是一場屬於所有家庭的勝利，傳遞出科技巨頭不能凌駕於法律之上的明確訊息。

Meta在法庭上辯稱其擁有完善的防護措施，並試圖引用美國憲法第一修正案及《通訊規範法》第230條作為免責屏障，但遭法官布萊恩駁回，案件交由陪審團裁決。Meta發言計畫提出上訴，強調公司已投入大量精力打擊有害內容。

法院預計於5月展開第二階段審理，屆時將針對「公共騷擾」等指控進行無陪審團審判。檢方計畫要求法院強制Meta實施更嚴格的改革，包括強制年齡驗證與移除潛在掠奪者，並可能追加財務懲罰。

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