美國女子服用墮胎藥被控謀殺 法官稱指控「有問題」裁定1美元交保

美國喬治亞州31歲女子摩爾（Alexia Moore）因在懷孕約5個月時服用墮胎藥，本月4日涉謀殺被捕。法官23日開庭時，認為相關指控「有問題」且難以定罪，裁定以1美元（約港幣7.82元）交保。

美國霍士新聞報道，喬治亞州於2019年通過墮胎禁令，只要測到胎兒心跳就不可以墮胎，這通常是在懷孕6周左右。摩爾是該州首批違反禁令面臨官司的女性之一。

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美國民眾舉起橫額和標語牌抗議禁墮胎。REUTERS

警方資料顯示，摩爾於去年12月30日因腹痛就醫，她向醫療人員表示，自己服用了墮胎藥米索前列醇（misoprostol）以及鴉片類止痛藥羥考酮（oxycodone）。隨後她誕下1名嬰兒，寶寶僅存活1小時後死亡。院方估計她當時懷孕22周至24周左右。

警方在逮捕令中指控摩爾犯有謀殺罪，措辭與上述禁止墮胎的法律相符，並提到根據醫務人員的了解，摩爾懷孕超過六周，「嬰兒有心跳但呼吸困難」。

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不過，法官布萊克比（Steven Blackerby）直指謀殺指控存在問題，檢察官希金斯（Keith Higgins）也對1美元保釋沒有異議。希金斯透露，目前的謀殺指控是由警方提出，並未通知檢方，若要讓希金斯以謀殺罪嫌受審，需要取得大陪審團的起訴書。

摩爾另涉2項毒品罪名，每項保釋金為1000美元（約1.56萬港元），合共准以2001美元保釋。摩爾自被捕後於喬治亞州康登郡監獄羈押將近3周，23日已交保。