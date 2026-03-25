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民調：特朗普支持率跌至36% 重返白宮以來最低

即時國際
更新時間：10:30 2026-03-25 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-25 HKT

特朗普重返白宮，展開其第二段任期，其執政表現一直備受關注。最新民意調查顯示，受油價飆升和美國民眾普遍對美國發動伊朗戰爭不滿，特朗普的支持率從上周的40%降至36%，為他重返白宮以來的最低水平。

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路透社/益普索（IPSOS）周二（24日）公布的4天民調於23日結束，一共收集1272名美國成年人的意見。結果顯示，只有36%的美國人認同特朗普的執政表現，低於上周調查的40%。

路透社指，自2月28日美國和以色列對伊朗發動協同打擊以來，汽油價格飆升，美國民眾對特朗普在經濟和生活成本管理方面的看法顯著惡化，僅25%的受訪者認可特朗普對生活成本的處理，而生活成本問題正是他2024年總統競選的核心議題。

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全國只有29%的民眾認可特朗普的經濟管理能力，這是特朗普兩屆總統任期內的最低評價，甚至低於民主黨籍前任總統拜登在任何民調中的經濟支持率。

對於伊朗的軍事行動，不認可美國打擊伊朗的受訪者比例升至61%，上周這一比例為59%。

分析人士說，這項民調顯示特朗普面臨巨大的公眾反對。共和黨政治策略師馬基說：「現在很重要的是，讓民眾知道總統對他們的痛苦感同身受，而且援助即將到來。」

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