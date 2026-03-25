油價狂飊︱韓籲全民節能 公共機關車輛輪流停駛

因應美伊戰爭導致的能源危機，南韓政府昨日發布公共機關車輛限行5組制，並有獎勵節能企業、重啟核電機組等措施，也獎勵縮短淋浴時間等。總統李在明呼籲發起全國性節能運動。

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重啟核電機組

氣候部長金星煥召開政策簡報會表示，為了讓公共部門帶頭實踐節約能源，將強制執行公共機關自用小客車5組制。5組制是依車牌尾數分5組，每周有1天不得上路，目前是公家機關車輛尾數1、6星期一不得上路，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不得上路。



金星煥也提到，將要求前50名石油高消耗企業制訂能源節省計劃，「若這些企業達成能源節省目標，我們將提供節能設施貸款優先支援等優惠」。核電廠部分，金星煥指出，截至16日26座機組中有15座正在運轉，其餘維修中的11座中，有5座預計於5月前追加重啟。金星煥也強調，為了能從根本減少能源進口，氣候部會盡快擴大再生能源普及。

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為了節省能源，氣候部發布了12項指引，包括自主實施車輛5組制、搭乘公共交通工具、採取環保駕駛、短距離步行或騎自行車、維持適當室內溫度、關閉不必要的照明、縮短淋浴時間、電動車與手機於白天充電等。

縮短淋浴時間

總統李在明呼籲發起全國性節能運動。隨着全球各經濟體紛紛討論刺激方案，南韓計劃盡快編列25萬億韓圜（1300億港元)的追加預算，其中可能包含發放給消費者現金券，以及對企業的財務支援。

在日本，首相高市早苗昨日稱，日本將自26日（周四）起進一步釋出戰略儲備石油，並預計在本月底前動用產油國在日本境內共同儲存的石油庫存。沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特等，都在日本境內儲存石油。日本3月16日已首次釋出相當於民間15天用量的石油儲備。