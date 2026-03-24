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伊朗局勢 | 特朗普：可通過協議實現戰爭目標 內塔尼亞胡：美伊談判期間繼續炸

即時國際
更新時間：12:28 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:28 2026-03-24 HKT

美國總統特朗普周一（23日）聲稱，美國與伊朗的對話有所進展，暫緩5天打擊伊朗能源設施，同日以色列媒體報道，華府將4月9日定為終戰日。針對特朗普稱5天內與伊朗達成協議，以色列總理內塔尼亞胡表明，談判期間以軍會繼續打擊伊朗，並指特朗普向他表示，可通過達成協議實現對伊朗的戰爭目標。

以色列新消息報網站（Ynetnews）引述一名以色列官員報道，華府將4月9日設定為結束伊朗戰爭的目標日期，因此仍有約18天能繼續作戰及談判。該名官員稱，若如期於4月9日結束戰爭，特朗普將能於4月21、22日的以色列獨立日訪問以國，並獲頒以色列最高平民榮譽的「以色列獎」（Israel Prize），美國與伊朗預計本周稍後在巴基斯坦舉行會談，華府尚未將與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）接觸的進展告知以色列。

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內塔尼亞胡強調將繼續空襲伊朗。美聯社
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以色列南部受到伊朗導彈襲擊。法新社
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伊朗南部受到伊朗導彈襲擊，一家幼稚園受損。路透社
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若結束戰事 特朗普或4月21日訪以

不過伊朗官方公開否認與美國接觸，卡利巴夫指控特朗普藉由宣稱可能結束戰爭，來操弄金融及能源市場。

以色列軍方評估若持續與伊朗作戰至4月9日，德黑蘭仍可能維持穩定向以色列發射導彈的節奏，平均每天約可發射10次。

以軍官員稱，現在伊朗有時單日可發射12至15枚導彈，其他天則降至7枚左右，不過在指揮控制系統受損的情況下，伊朗難以進行大規模炮火攻擊，以軍也評估，伊朗境內約有330套導彈發射裝置無法使用，當中一半被毀，其餘則因為被困在地道或地下設施而無法運作，預估仍有100至150套發射裝置處於可用狀態。

評估伊朗單日可射12至15枚導彈

另外《以色列時報》報道，內塔尼亞胡周一晚發布影片表示，與伊朗談判期間，以軍將繼續打擊伊朗。

內塔尼亞胡表示已在當日與特朗普通話，稱特朗普相信能利用美軍與以軍取得的巨大成就，透過協議來實現戰爭目標，而協議將能保護以色列的重要資產。

他也強調談判期間以軍將繼續空襲伊朗及黎巴嫩，「我們正在摧毀導彈計畫和核子計畫，並繼續嚴厲打擊真主黨」。

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