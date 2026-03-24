伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 特朗普：正與伊朗商討停火15點協議｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普稱美伊對話「富有成效」 暫緩攻擊能源設施5天)

行動代號「史詩怒火」

3月24日最新消息：

06：10

伊朗方面表示，伊朗軍隊日前摧毀了一艘美國方面的油輪，但未提及油輪具體信息、襲擊時間和地點。美國方面對此暫無回應。

巴基斯坦：願為美伊談判提供場所

05：50

巴基斯坦外交部發言人表示，如果伊朗與美國均有談判意願，巴基斯坦可隨時爲談判提供場所。

美媒：美方或視伊朗議長為合作夥伴

05：33

美國Politico：特朗普政府正評估把伊朗議會議長加利巴夫列為潛在合作夥伴，甚至是未來伊朗領導人的可能性。

05：11

美國總統特朗普當地周一（23日）於田納西州孟菲斯發表講話，聲稱美、伊雙方正就一項包含「15點框架」的停火協議進行密集磋商。

相關新聞：中東局勢｜特朗普：正與伊朗商討停火15點協議 冀共同管理霍峽

04：45

伊朗高級官員莫赫森·雷扎伊稱，戰爭將持續，直到所有損失都得到補償，所有經濟制裁被解除，並確保美國不會干涉伊朗事務。赫森·雷扎伊警告說：「如果我們的基礎設施被攻擊，那就不再是「以眼還眼」——而是「以頭還眼」；你將會癱瘓」。

03：30

伊朗德黑蘭急救中心負責人表示，自美國和以色列竹打擊伊衝以來，德黑蘭共有430處地點遭到襲擊，共造成636人死亡，6848人受傷。

特朗普：非常有意向與伊朗達成協議

02：04

特朗普接受美國媒體採訪表示，美方「非常有意向與伊朗達成協議」，而他對能夠達成「某些實質性成果」抱有希望。

01：55

半島電視台報道，伊朗高級官員表示，為緩解緊張局勢，德黑蘭與美國透過第三方埃及和土耳其，進行了「善意的溝通」；而美方仍拒絕接受兩個基本條件——支付賠償和承認對伊朗的侵略。伊朗高級官員強調，特朗普無權對談判施加條件或設定截止日期。

以媒：特朗普政府冀4月9日前結束戰爭

01：46

據以色列媒體引述消息指，特朗普政府已將4月9日定為結束戰爭的目標日期。

美媒AXIOS報道，美國副總統萬斯週一（23日）上午與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論了與伊朗展開談判的細節。

相關新聞：伊朗局勢｜以媒：特朗普目標4月9日停戰 伊朗官員首認正在談判

00：38

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，在「真實承諾4」行動第77波打擊中，伊朗對中東地區多處美軍基地及以色列目標發起攻勢，其中包括科威特的阿里薩利姆空軍基地、沙特的蘇丹王子空軍基地，以及阿聯酋的宰夫拉空軍基地。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令穆薩維在社交媒體上發文表示，當前戰鬥將持續進行，直至實現國家和民族目標。

以媒：美伊將在伊斯蘭堡會談

00：14

美媒Axios報道， 美國總統特使威特科夫與總統特朗普的女婿庫什納正與伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫進行談判。不過，伊朗塔斯尼姆通訊社等媒體其後報道，伊方否認卡利巴夫正在參與與美國方面的談判。

此外，報道引述一名美國消息人士稱，過去兩天，土耳其、埃及和巴基斯坦三國的外長，分別與美國美國總統特使威特科夫和伊朗外交部長阿拉格齊舉行了會談，冀促成結束戰事。

以色列媒體亦報道，本週晚些時候，伊朗和美國副總統萬斯將於本周稍後日子，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談。

伊朗外交部：美國想談判結束戰事 伊方未有回應

00：02

伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述伊朗外交部發言人報道，近日收到友好國家的信息，暗示美國請求通過談判結束戰爭，但伊方未作回應。發言人又指，伊朗關於霍爾木茲海峽的立場以及結束戰爭的條件沒有改變。

3月23日最新消息：

23：43

美國總統特朗普表示，美國與伊朗進行了良好且富有成效的對話，可能會「徹底解決這場戰爭」，美方對伊朗電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊將延後5天。然而，伊朗半官方媒體法斯通訊社報道稱，伊朗「從未與美國進行直接或間接的溝通」。

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