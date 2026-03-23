霍爾木茲過路費 | 伊朗議員證實 部分油輪須繳200萬美元通行費

伊朗國會議員布魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）周日（22日）證實，向部分油輪收取200萬美元（約1562萬港元）通行費，並且已開始實施新措施。

針對外傳伊朗已向過路船隻收取200萬美元通行費，伊朗國會國家安全委員會成員布魯傑迪在電視節目中表示，這筆費用代表伊朗已對霍爾木茲海峽展開新的控制機制，「向部分通行海峽的船隻收取200萬美元過路費，反映伊朗的實力」。

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部分油輪須繳200萬美元通行費。美聯社

伊朗揚言，若美方轟炸伊朗發電廠，德黑蘭當局將採取徹底封鎖霍爾木茲海峽等措施。路透社

而特朗普周日揚言，若伊朗不在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，美國就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠。路透社

建立新主權體系 反映「權威」

布魯傑迪表示，已開始實施這項通行費措施，體現了在霍爾木茲海峽建立新「主權體系」，「因為戰爭有成本，我們自然必須這麼做，並向行經霍爾木茲海峽的船隻收取過路費」。除了實力，他也認為這項措施反映了伊朗的「權威」。

伊朗駐聯合國國際海事組織（IMO）代表穆薩維（Ali Mousavi）強調，霍爾木茲海峽對「所有船隻」開放，但不包括與伊朗敵人有關的船隻。

航運媒體Lloyds List上周三（18日）報道，伊朗已在霍爾木茲海峽建立安全航道，允許獲批准的船隻通行，至少1艘油輪支付了200萬美元過路費。

促特朗普接受伊朗終戰條件

針對200萬美元通行費，一名伊朗消息人士告訴美國有線新聞網（CNN）：「我們將持續壓制以色列，並在霍爾木茲海峽建立新的合法機制。」

該名消息人士稱，美國總統特朗普應該接受伊朗提出的終戰條件，否則將面臨政治自殺風險，「特朗普似乎面臨美國國內及全球油價不斷上漲的壓力，他應該盡快擺脫內塔尼亞胡為他設下的陷阱，接受伊朗的條件。如果他不給予伊朗必要的讓步，他可能會陷入永無止境的困境，危及他的政治生涯」。

伊朗：電廠被炸就全面封鎖霍爾木茲海峽

而特朗普周日揚言，若伊朗不在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，美國就會打擊並摧毀伊朗多座發電廠。伊朗軍方則回應，如果美方對伊朗發電廠的威脅付諸實施，德黑蘭當局將採取徹底封鎖霍爾木茲海峽等措施，且在伊朗被摧毀的發電廠重建完成前，霍爾木茲海峽不會重新開放。

伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）較早前也警告，如果伊朗燃料與能源基礎設施遭到攻擊，美國及以色列在該地區的所有能源、資訊科技以及海水淡化基礎設施都將成為被攻擊的目標。