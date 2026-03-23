伊朗局勢︱美團隊研和談策略 提出6項條件

美國新聞網站Axios上周六引述一名美國官員與一名消息人士透露，伊朗戰爭持續3周後，特朗普政府已就戰爭下一階段，以及可能與伊朗進行和平談判，展開初步討論，美方希望德黑蘭做出6項承諾。

特朗普日前表示他考慮「逐步降級」對伊戰爭，不過美國官員預期戰事還會再持續2至3周。與此同時，特朗普的幕僚們希望開始為外交談判鋪路。消息人士稱，特朗普的女婿庫什納和總統特使威特科夫也與了相關討論。據稱，美國和伊朗近日並無直接聯繫，不過埃及、卡塔爾、英國都曾為雙方傳遞訊息。

5年不發展導彈 停止鈾濃縮

一名美國官員指美方希望德黑蘭做出以下6項承諾：未來5年內不發展導彈計劃；完全停止鈾濃縮活動；讓納坦茲、伊斯法罕、福爾道這三座美以兩國去年轟炸的核設施的反應堆永久除役；針對可推進核武計劃的離心機及相關機械的製造與使用，實施嚴格的外部監督協議；與區域國家簽署武器管制條約，內容包含導彈數量不得超過1000枚；不得資助黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、加沙哈馬斯等代理人組織。

伊朗過去已多次拒絕上述數項要求，德黑蘭領導階層也表示，與一位先前曾展開對話，卻又突然發動轟炸的總統進行談判是困難重重。