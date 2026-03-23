Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱美團隊研和談策略 提出6項條件

即時國際
更新時間：09:13 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:13 2026-03-23 HKT

美國新聞網站Axios上周六引述一名美國官員與一名消息人士透露，伊朗戰爭持續3周後，特朗普政府已就戰爭下一階段，以及可能與伊朗進行和平談判，展開初步討論，美方希望德黑蘭做出6項承諾。

特朗普日前表示他考慮「逐步降級」對伊戰爭，不過美國官員預期戰事還會再持續2至3周。與此同時，特朗普的幕僚們希望開始為外交談判鋪路。消息人士稱，特朗普的女婿庫什納和總統特使威特科夫也與了相關討論。據稱，美國和伊朗近日並無直接聯繫，不過埃及、卡塔爾、英國都曾為雙方傳遞訊息。

5年不發展導彈 停止鈾濃縮

一名美國官員指美方希望德黑蘭做出以下6項承諾：未來5年內不發展導彈計劃；完全停止鈾濃縮活動；讓納坦茲、伊斯法罕、福爾道這三座美以兩國去年轟炸的核設施的反應堆永久除役；針對可推進核武計劃的離心機及相關機械的製造與使用，實施嚴格的外部監督協議；與區域國家簽署武器管制條約，內容包含導彈數量不得超過1000枚；不得資助黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、加沙哈馬斯等代理人組織。

伊朗過去已多次拒絕上述數項要求，德黑蘭領導階層也表示，與一位先前曾展開對話，卻又突然發動轟炸的總統進行談判是困難重重。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
23小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
17小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
11小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
14小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王。法新社
英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王
足球世界
7小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
19小時前
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
2026-03-21 16:30 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
22小時前