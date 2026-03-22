伊朗局勢︱伊朗提出六大停火條件 包括關閉該區美國軍事基地

美以向伊朗伊朗發動聯合軍事行動三星期，伊朗立場堅定。邁赫爾通訊社周日（22日）報道，一名伊朗高級安全和政治官員在接受「廣場電視台」（Al-Mayadeen）訪問時表示，伊朗已就停止當前衝突提出六項條件。

該官員稱，德黑蘭當前在「防禦性戰爭」框架下採取的行動，是基於數月前制定的一項計劃，並正分階段推進。他表示，在摧毀對方防空基礎設施後，伊朗已對相關空域形成有效控制。

該官員還表示，基於當前軍事態勢，伊朗認為近期不具備停火條件，並將繼續採取行動應對相關局勢。他同時提到，即使部分國家和地區正嘗試斡旋停火方案，但伊朗已明確提出相關條件：

一、保證不再發生戰爭；

二、關閉該地區的美國軍事基地；

三、由相關方對伊朗進行賠償；

四、結束該地區各戰線的軍事衝突；

五、為霍爾木茲海峽建立新的法律體系；

六、審判並引渡被指從事反伊朗活動的媒體人員。