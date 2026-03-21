五角大樓新聞限制被裁定違憲 法官下令向《紐時》7記者發採訪證

美國聯邦法官周五（20日）裁定，五角大樓對新聞媒體的限制違反美國憲法第一修正案，下令撤銷相關政策。此案由《紐約時報》發起，哥倫比亞特區聯邦地方法院法官弗里德曼（Paul Friedman）同時下令恢復7名紐時記者的採訪證。這些記者在去年10月新政策推出時並未簽署同意而主動交回證件。



國防部新政策自去年10月生效，賦予五角大樓權力，若認為記者行為威脅國家安全，可將其列為「安全風險」並撤銷採訪證。多家主流媒體批評迠限制了第一修正案保障的採訪方式。許多持有採訪證的記者拒簽新政策而歸還證件，五角大樓接納的主要是親特朗普評論員或新媒體意見領袖。

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弗里德曼在裁決中指出，此政策鼓勵記者只報道對五角大樓領導層「有利或由其提供的新聞」。法官同意紐時的論點，認為五角大樓自行賦予自身過大權力以執行新規定。

在3月6日的庭審中，司法部律師提出「記者要求未授權資訊，不受第一修正案保障」。法官指出，官員可拒絕回答問題，但「沒有法律禁止記者提問」。

白宮限制記者採訪權限。法新社

特朗普任內對新聞媒體施加多方壓力，曾任霍士新聞主持人的現任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），延續特朗普對媒體的敵對立場，包括曾建議拒絕NBC News記者進入五角大樓，並移除多家媒體的現場工作站。數月後，赫格塞斯限制了記者在園區內的無陪同活動。

紐時發言人表示，裁決「重申了時報及其他獨立媒體在公眾利益下提問的權利」，並強調「美國人有權了解政府運作及軍方以納稅人資金採取的行動」。