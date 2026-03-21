伊朗局勢 | 特朗普批北約是紙老虎 霍峽須由使用國守衛

美國總統特朗普再度抨擊北約組織，形容北約盟國在伊朗問題上是懦夫，還說北約只是紙老虎；與此同時，據報有更多美國陸戰隊員前往中東，隨著戰事進入第4周，這可能代表地面行動即將展開。

特朗普指責北約未理會他提出協助確保霍爾木茲海峽安全的要求，同時將全球油價飆升歸咎於伊朗對霍爾木茲海峽的控制。他認為，霍爾木茲海峽應由使用航道的其他國家負責守衛。

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特朗普對北約有諸多不滿。美聯社

特朗普認為，霍爾木茲海峽應由使用航道的其他國家負責守衛。美聯社

特朗普指霍爾木茲海峽應由其他國家負責守衛。路透社

斥北約沒有加入對伊朗戰鬥

特朗普在自家社交平台Truth Social發文道：「這對他們（北約）來說輕而易舉，幾乎沒有什麼風險。懦夫，我們會記住這點！」他指責北約沒有加入「阻止伊朗擁有核武的戰鬥」。

他又直言：「沒有美國，北約就只是紙老虎！」

包括英國、法國、德國與日本在內的6個主要國家表示，他們準備好「為適當努力做出貢獻」，但至今尚未做出任何承諾。

擬逐步結束軍事行動

特朗普較早前在Truth Social發文稱，美國「非常接近」實現其目標，正考慮逐步結束針對伊朗的軍事行動。他還表示，霍爾木茲海峽必須由使用該海峽的國家守衛。

他聲稱，霍爾木茲海峽必須由使用該海峽的其他國家根據需要進行守衛和巡邏，「美國並不使用它」。如果這些國家提出請求，美國將幫助他們在霍爾木茲海峽開展相關行動。