圖壓低Twitter股價推翻逾3440億交易　馬斯克欺詐股東罪成候判

《彭博》報道，美國一個聯邦陪審團近日裁定，全球首富馬斯克（Elon Musk）在2022年收購社交媒體推特（Twitter）期間，涉嫌企圖壓低該公司股價，以重新談判或退出高達440億美元（約3,445億港元）的收購案，因此需對詐欺推特股東的指控承擔法律責任。

這場民事訴訟於三藩市聯邦法院進行。控方指控馬斯克曾發表不實言論，宣稱推特隱瞞及低報平台上的虛假帳號與垃圾帳號（即機械人）數量。馬斯克最終在2022年10月完成對推特的收購，隨後將其改名為「X」，並將該平台併入他旗下的火箭與太空探索公司SpaceX之中。

報道指，有關案件的具體賠償金額將於稍後另行開庭裁定。這場民事審訊於本月2日正式開庭，陪審團在17日開始進行退庭商議並最終作出上述判決。截至目前，馬斯克與股東雙方的代表律師均未對有關裁決發表任何評論。

馬斯克需對詐欺推特股東的指控承擔法律責任。（路透社）

屢次與股東對簿公堂

翻查紀錄，馬斯克面對法律爭議時往往選擇與股東對簿公堂，堅拒妥協及尋求庭外和解。

他此前曾捲入多宗重大訴訟，包括2023年在三藩市受審的特斯拉（Tesla）股東欺詐案，當時股東指控他2018年謊稱「資金已到位」擬將公司私有化，導致投資者蒙受損失；此外，他在特拉華州亦曾因1,390億美元（約10,884億港元）的天價薪酬案面臨訴訟，但馬斯克最終在這兩宗重大的官司中均獲判勝訴。