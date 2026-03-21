南韓大田汽車廠大火 增至10死4失蹤 59人受傷

南韓大田廣域市一間汽車零件製造廠大火增至至少10人死亡，4人失蹤，另有59人受傷。警方和消防部門正繼續在火場搜尋失蹤者。

火警於周五（20日）下午1時17分左右發生，現場是大田大德區文平洞的汽車零件製造廠，當時廠內有170名員工，因恐有大量傷亡而啟動全國消防動員令。

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現場冒起大量黑煙。新華社

截至目前，仍有4人下落不明，消防員繼續進行搜索工作。法新社

今次大火因恐有大量傷亡，而啟動全國消防動員令。法新社

大火引發濃煙沖天。法新社

午夜前後陸續發現遺體

由於建築物在大火中有坍塌風險，直至當天深夜火勢受控後，消防員才能進入火場搜救，並於午夜前後陸續在現場發現罹難者，至今已確認10人死亡，4人失蹤，59人受傷。傷者當中，有25人重傷，情況危殆；其餘傷者情況並不嚴重。

南韓消防廳周六表示，當地時間凌晨零時20分左右起，在工廠3樓陸續發現9具身分不明的遺體。這些人全都被發現在推測為工廠3樓健身房的場所。

周五晚上11時左右，也在2樓休息室入口處發現1名身分不明男子，已經死亡。

消防續搜尋4名失蹤者

截至目前，仍有4人下落不明，消防員繼續進行搜索工作。

當地消防首長表示，原本傳出建築物裡有200公斤具有爆炸危險的鈉，導致火警初期難以大量使用水撲滅，後確認存放量為101公斤，也並未放在起火處。至於火勢為何快速擴大，仍需進一步調查。

南韓總統李在明要求官員動員所有可用資源，包括人員與裝備，進行救援行動。

