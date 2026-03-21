Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美擬解禁逾億桶海上伊朗石油增供應　中方重申反對非法單邊制裁

即時國際
更新時間：08:30 2026-03-21 HKT
發佈時間：08:30 2026-03-21 HKT

美國財政部長貝森特周四接受媒體訪問時稱，美國政府可能解除對已在海上的伊朗石油的制裁，以增加市場供應。貝森特說，美國已着手解除對約1.3億桶已裝運或存放在海上的俄羅斯石油的制裁，並可能對約1.4億桶已裝運或存放在海上的伊朗石油採取同樣措施。

貝森特稱，美國政府可能解除對已在海上的伊朗石油的制裁，以增加市場供應。（美聯社）
貝森特稱，美國政府可能解除對已在海上的伊朗石油的制裁，以增加市場供應。（美聯社）

中方：反對非法單邊制裁

因應貝森特這番言論，中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上稱，中方一貫反對非法單邊制裁。林劍指能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通；並稱中方對當前中東局勢持續緊張感擔憂，各方應立即停止軍事行動，避免局勢進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟造成更大影響。圖為伊朗革命衛隊周四稱擊中一架美軍最先進的F-35戰機，對其造成嚴重破壞。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
葵涌男持刀街頭徘徊 遭警開5槍制服 胸口大腿中彈昏迷送院搶救
突發
5小時前
蔡楚輝攝
葵涌持刀男遭開5槍制服 警方：衝向警員大叫「斬死你」 開槍屬合理武力
突發
1小時前
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
資深傳媒人潘小文被捕  曾跟陳自瑤傳同性緋聞被指攬頸激咀  近年變KOL訪問鄧兆尊
影視圈
13小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
14小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
西灣河太安樓揭雙屍命案 單位傳異味消防破門 男女長者疑燒炭不治
突發
6小時前
蔡楚輝攝
上水女子跳河尋死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相繼不治
突發
6小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
生活百科
16小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
2026-03-20 09:00 HKT