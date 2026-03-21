伊朗局勢｜美擬解禁逾億桶海上伊朗石油增供應　中方重申反對非法單邊制裁

美國財政部長貝森特周四接受媒體訪問時稱，美國政府可能解除對已在海上的伊朗石油的制裁，以增加市場供應。貝森特說，美國已着手解除對約1.3億桶已裝運或存放在海上的俄羅斯石油的制裁，並可能對約1.4億桶已裝運或存放在海上的伊朗石油採取同樣措施。

貝森特稱，美國政府可能解除對已在海上的伊朗石油的制裁，以增加市場供應。（美聯社）

中方：反對非法單邊制裁

因應貝森特這番言論，中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上稱，中方一貫反對非法單邊制裁。林劍指能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通；並稱中方對當前中東局勢持續緊張感擔憂，各方應立即停止軍事行動，避免局勢進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟造成更大影響。圖為伊朗革命衛隊周四稱擊中一架美軍最先進的F-35戰機，對其造成嚴重破壞。