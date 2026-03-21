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伊朗局勢｜特朗普發文稱考慮「逐步退兵」 被質疑故弄玄虛

即時國際
更新時間：06:45 2026-03-21 HKT
發佈時間：06:45 2026-03-21 HKT

中東戰火自2月底爆發至今已進入第三周，局勢依舊撲朔迷離。儘管美軍正持續向該區增派軍艦及海軍陸戰隊，但美國總統特朗普周五（20日）卻在社交媒體發文，聲稱政府正考慮「逐步結束」在中東的軍事行動，外界質疑他在故弄玄虛，欲對伊朗「出其不意」出招。

特朗普最新說法 與增兵撥款舉動自相矛盾

特朗普在帖文中說，在這場針對伊朗政權的重大軍事行動中，目前已非常接近實現既定目標，包括徹底削弱伊朗的導彈能力、發射裝置及所有相關設施；摧毀伊朗的國防工業基礎；消滅伊朗海空軍力量，包括防空武器系統；  令伊朗無法擁有核能力等。特朗普提到，正考慮逐步降級這場軍事行動。

他又提到，霍爾木茲海峽的守衛與巡航工作，應在必要時由其他使用該海峽的國家來承擔，美國將不再承擔此責任。

特朗普發文稱，考慮在這場針對伊朗的軍事行動中逐步「收兵」。路透社
特朗普發文稱，考慮在這場針對伊朗的軍事行動中逐步「收兵」。路透社
特朗普發文稱，考慮在這場針對伊朗的軍事行動中逐步「收兵」，被質疑故弄玄虛。路透社
特朗普發文稱，考慮在這場針對伊朗的軍事行動中逐步「收兵」，被質疑故弄玄虛。路透社

特朗普周五晚間的貼文引起外界高度關注。此前，由於油價再度飆升導致美國股市大幅下跌。他在文中提到正考慮「縮減」中東軍事規模，但這番言論顯然與其政府的實際行動背道而馳：美軍正向該區增派更多戰艦及海軍陸戰隊，並向國會申請額外2,000億美元的戰爭經費。

此外，針對是否由美軍獨立巡邏關鍵航道霍爾木茲海峽，特朗普的立場亦顯得搖擺。他一方面稱美國「不需要幫助」，另一方面卻又抱怨其他國家未有分擔責任。

伊朗新領袖首發聲　軍方威脅襲擊全球景點

在伊朗方面，適逢波斯新年（Nowruz），新任最高領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）透過電視發表書面聲明。莫吉塔巴自其父親哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）於開戰初期遭刺殺繼位後，一直未有公開露面。他在聲明中稱讚伊朗人民的堅韌，並指美、以以為刺殺領導層就能推翻政權只是「幻想」。

伊朗軍方發言人謝卡爾希（Abolfazl Shekarchi）隨即發表更嚴厲的警告，聲稱全球各地的「公園、遊樂區及旅遊目的地」對伊朗的敵人而言將不再安全。外界憂慮伊朗可能恢復利用武裝組織在境外發動恐襲。

自2月28日美、以展開大規模空襲以來，關於伊朗核設施及能源設施的具體受損程度消息封鎖嚴重。然而，伊朗的持續反擊已嚴重阻礙石油供應，導致全球食品及燃料價格飆升。

目前，美國與以色列對這場戰爭的目標說法不一，從試圖煽動起義推翻伊朗政權，到徹底摧毀其核導彈計劃不等。儘管空襲持續，但伊朗境內尚未出現大規模起義跡象，戰事暫時亦無結束跡象。

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