伊朗局勢｜沙特官員警告霍峽危機延續　油價4月恐飆至每桶180美元

隨著中東戰火持續蔓延，全球能源供應面臨史無前例的危機。沙特阿拉伯官員警告，若霍爾木茲海峽的封鎖危機延續至4月以後，國際油價恐將飆升至每桶180美元（約1,400港元）的驚人天價。然而，這波看似「意外之財」的油價暴漲，卻令嚴重依賴石油收入的沙特深感不安，擔憂過高的油價最終會引發全球經濟衰退，反噬自身利益。

《華爾街日報》周四（19日）報道，沙特石油官員正緊急評估美以伊戰爭對能源供應的潛在衝擊。多名官員預測，若供應中斷持續至4月底，油價極可能突破180美元大關。雖然高油價能帶來豐厚收入，但沙特當局卻極度憂慮，這會迫使消費者養成大幅削減用油的長遠習慣，甚至觸發全球經濟衰退，導致未來的石油需求驟減。

此外，沙特亦擔心在這場並非由其挑起的戰事中，會被國際社會視為「趁火打劫」的既得利益者。有地緣政治分析師指，沙特向來不樂見油價飆升過快，因為這會造成長期的市場動盪；對沙特而言，維持市場份額穩定、油價溫和上漲才是最理想的局面。負責國家石油銷售的沙特阿美（Saudi Aramco）目前拒絕就報道置評。

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沙特石油官員預測，油價極可能突破180美元大關。（美聯社）

自戰爭爆發後，霍爾木茲海峽遭伊朗實際封鎖。（美聯社）

伊朗連環遇襲報復多國能源設施

近一周以來，伊朗為報復以色列轟炸其南帕爾斯天然氣田，接連向中東鄰國的能源設施發動攻擊，進一步推高油價。遇襲目標包括卡塔爾的能源樞紐，以及沙特位於延布（Yanbu）的Samref煉油廠等波斯灣基建。

自戰爭爆發後，全球石油運輸咽喉霍爾木茲海峽遭伊朗實際封鎖，引發史上最嚴重的供應危機。為繞過該海峽，沙特被迫緊急調整運輸路線，動用長達1,200公里的輸油管將原油送往西部的紅海港口延布，並火速集結龐大的油輪艦隊前往該處裝載原油，以確保出口暢通。