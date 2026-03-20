中東戰爭 | 以總理：戰爭可能比外界預期更快結束 將暫停空襲伊朗能源設施

以色列總理內塔尼亞胡周四（19日）晚在一場新聞發布會上稱，經過以美20天空襲，以色列和美國正在「贏得」對伊朗的戰爭，伊朗已被摧毀，無法濃縮鈾或製造彈道導彈。他表示，對伊朗軍事行動有三個目標，一是消除伊朗「核威脅」，二是消除伊朗彈道導彈威脅，三是「政權更迭」。他強調，僅靠空襲無法推翻伊朗政權，暗示可能需要進行地面行動。他又認為，伊朗戰爭結束可能會比人們所預期來得更快，並認為戰後應興建輸送管線，讓中東的石油與天然氣經由以色列輸出。

暗示或出動地面部隊

新聞發布會期間，以色列國防軍監測到伊朗向以色列發射導彈，以色列北部地區拉響防空警報。據急救組織「紅色大衛盾」通報，這一波襲擊尚未造成人員傷亡。

相關新聞：

伊朗局勢｜美王牌F-35隱形戰機疑遭伊軍擊中逼降 戰火爆發以來首次

內塔尼亞胡在記者會上說，對伊朗的軍事行動將「持續到必要時為止」。美聯社

內塔尼亞胡指戰爭可能比外界預期更快結束。美聯社

內塔尼亞胡暗示或出動地面部隊。美聯社

內塔尼亞胡在記者會上說，對伊朗的軍事行動將「持續到必要時為止」。他說：「我們正在採取行動摧毀那些讓導彈製造成為可能的產業，伊朗已無能力濃縮鈾和製造彈道導彈，我們正在贏，伊朗正遭受重創。我見到這場戰爭的結束，會比大家預期快上許多。」

但這項說法遭國際原子能機構（IAEA）署長格羅西質疑，格羅西接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，伊朗核能力「仍有相當部分保留下來」，他們仍具備能力、知識與工業基礎來進行這項工作。」

指以軍單獨炸伊朗氣田

以色列攻擊伊朗南帕爾斯氣田，引發波斯灣各地能源設施遭受報復性打擊，能源價格隨之飆升。當被問及對南帕爾斯氣田攻擊時，內塔尼亞胡表示這次行動是以色列單獨執行。他確認：「特朗普總統要求我們暫停之後的攻擊。」

南帕爾斯和阿薩盧耶部分石油化工設施較早前遭美國和以色列空襲，伊朗隨後宣布打擊沙特阿拉伯、卡塔爾等海灣國家與美國相關的石油設施。特朗普隨後在社交媒體上發文，稱美方對以色列襲擊伊朗油氣設施事先「毫不知情」，並已經告知內塔尼亞胡，不要攻擊伊朗境內的能源設施。

否認將特朗普拖入衝突

內塔尼亞胡也否認他將特朗普拖入衝突的說法，暗示他是聯合攻擊伊朗的次要夥伴。

他告訴記者：「真的有人認為有人能告訴特朗普總統該怎麼做嗎？他根本不需要說服。我不認為有哪2位領導人像特朗普總統和我一樣協調得如此。他是領導人，而你知道我是他的盟友。」

內塔尼亞胡指出，需要尋找替代霍爾木茲海峽的運輸路線。他說：「只要鋪設石油與天然氣管線，讓能源向西穿越阿拉伯半島直達以色列地中海港口，就能徹底消除這些瓶頸，我認為這將是戰後一項重大變革。」

