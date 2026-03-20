伊朗局勢｜為何未與盟友協調行動？特朗普調侃高市早苗：要出其不意像珍珠港事件

美國與以色列對伊朗的軍事行動事前未知會國際盟友，美國總統特朗普周四（19日）在白宮會見日本首相高市早苗期間，被記者問及為何事先未將戰爭計劃告知盟友。特朗普隨即提及1941年日本偷襲珍珠港事件，直言軍事行動就是要「出其不意」，更笑稱日本比美國更懂得此道。

特朗普：日本最懂突襲 「你們也沒告訴我珍珠港事件」

在橢圓形辦公室的會晤中，面對關於情報共享的質疑，特朗普表現得不以為然。他表示：「我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得如何出其護意呢？」他隨即話鋒一轉，調侃身旁的高市早苗：「為甚麼你們當初沒有告訴我珍珠港事件？我認為你們（日本）比我們更相信出其不意。」

這番言論令現場氣氛一度微妙。1941年12月7日，日本海軍偷襲夏威夷珍珠港基地，造成美軍2,402人死亡，成為美國全面參戰的轉捩點，並最終導致軸心國戰敗。珍珠港事件發生後，時任美國總統羅斯福發表了《國恥演說》，稱12月7日是美國「活在恥辱的一天」——後來該日成為美國紀念日。

讚揚日本「挺身而出」 與北約態度迥異

儘管言辭尖銳，但特朗普對日本近期的表態給予高度評價。他指，日本與歐洲主要國家已發表聯合聲明，承諾穩定能源市場，並準備參與「適當努力」以確保霍爾木茲海峽航行安全。

特朗普對比了亞太盟友與北約的表現，稱讚日本：「我們與日本建立了良好的關係。根據這兩天的聲明，他們確實正在挺身而出，這與北約截然不同。」雖然他重申美國擁有世界最強大的軍力，本質上「不需要任何國家的任何東西」，但他認為盟友在關鍵時刻展現立場是合適的做法。

另外，美國和日本兩國週四發佈了有關關鍵礦產和稀土供應鏈開發的行動計劃，初期將重點放在對部分礦產設定價格下限上。聲明稱，兩國將討論協調貿易政策，例如邊境調整價格下限機制，「首先針對特定關鍵礦產」。但未明確哪些礦產將首先被納入價格下限的考量範圍。

聲明又指，雙方將就價格下限及其他貿易條款如何納入涉及其他國家的關鍵礦產多邊供應協議進行磋商。雙方還將致力於在各自國家及其他地區遴選符合國際公認負責任商業實踐的關鍵礦產開採、加工和製造項目，併爲這些項目提供優先融資和政策支持。